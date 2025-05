Lanús x Vasco: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Vasco da Gama visita o Lanús nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, conhecido como "La Fortaleza", em Buenos Aires, pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. O duelo marca a estreia do técnico Fernando Diniz no comando do Cruz-Maltino, que vive um momento delicado na temporada.

O time argentino entra em campo mais uma vez diante dos cariocas após uma sequência de quatro partidas desde o primeiro confronto entre as equipes, no qual o Lanús demonstrou consistência ao somar duas vitórias, um empate e uma derrota. Atuando em casa, o Lanús tenta manter o embalo para encaminhar a classificação às oitavas de final.

Do lado vascaíno, o desafio é ainda maior. O clube atravessa uma série negativa de oito jogos sem vencer, são cinco derrotas e três empates, e aposta na chegada de Diniz para iniciar a recuperação. A missão fora de casa é dura, mas pode marcar o início de uma nova fase para o time na competição continental.

Onde assistir

SBT (TV aberta) e Paramount+ (Streaming)

Palpites

Prováveis escalações

Lanús

Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Lopez e Sasha Marcich; Augustín Medina, Augustín Cardozo e Marcelino Moreno; Ramiro Carrera, Eduardo Salvio e Bruno Cabrera (Walter Bou). Técnico: Mauricio Pellegrino

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Jair e Coutinho; Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Árbitro: Carlos Benitez (PAR)

Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Jose Villagra (PAR)

VAR: Fernando Lopez (PAR)