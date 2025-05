Cruzeiro x Palestino: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cruzeiro e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana.

Já sem chances matemáticas de avançar à próxima fase, o Cruzeiro encara o duelo apenas para cumprir tabela. Com apenas um ponto somado em quatro jogos, a equipe mineira ocupa a última posição do Grupo E e agora concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

Do outro lado, o Palestino vive situação oposta. Vice-líder da chave com seis pontos, o time chileno está a um ponto do líder Mushuc Runa e tenta vencer fora de casa para disputar a liderança do grupo na rodada final, quando receberá o adversário direto em Santiago.

Onde assistir

Paramount (streaming).

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Cruzeiro

Cássio (Léo Aragão); William, Jonathan Jesus, Gamarra e Kauã Prates; Walace (Romero), Murilo Rhikman, Eduardo e Rodriguinho; Lautaro Díaz e Bolasie (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.

Palestino

Pérez; Espinoza, Suárez, Meza e Zúñiga; Fernández e Martínez; Benítez, Abrigo e Carrasco; Marabel. Técnico: Lucas Bovaglio.

Arbitragem

Árbitro: Kevin Ortega (Peru)

Assistentes: Jesus Sanchez e Stephen Atoche (Peru)

Árbitro de vídeo (VAR): Diego Haro (Peru)