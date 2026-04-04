Richard sobre defender dois pênaltis em 1ª vitória do Ceará: "Tinha que ser com essa camisa"

O goleiro Richard foi decisivo na 1ª vitória do Ceará na Série B, diante do Cuiabá por 2x0 na Arena Pantanal, pela 3ª rodada. Ele pegou dois pênaltis no 2º tempo - e ainda o rebote no último - garantindo a vitória.

No primeiro pênalti, quando placar estava 0x0, ele pegou a penalidade de Rodrigo Rodrigues aos 16 do 2º tempo. A segunda penalidade, quando o Vozão vencia por 2x0, pegou o pênalti de Matheus Santos aos 45 e ainda o chute dele no rebote, com grande defesa.

Em contato com a Vozão TV depois da partida, Richard celebrou as defesas e a vitória fora de casa.

“Graças a Deus. A gente estava precisando dessa vitória. Tenho certeza de que essa vitória vai nos trazer confiança e trazer novamente o torcedor para o nosso lado. Vamos seguir em frente. Não me recordo de ter defendido dois pênaltis em uma partida, tinha que ser com essa camisa".

Pegador de pênaltis, o ídolo do Vozão Richard já defendeu 12 cobranças com a camisa alvinegra. Recentemente, o camisa 1 garantiu a classificação à 5ª fase da Copa do Brasil nas penalidades máximas no duelo diante do São Bernardo/SP.

Veja lista de defesas de pênalti de Richard

1. Ceará x Bahia (Copa do Nordeste 2021, final, disputa de pênaltis) - Thonny Anderson

2. ⁠América-MG x Ceará (Série A 2021, tempo normal) - Ribamar

3. ⁠Sport x Ceará (Copa do Nordeste 2023, final, disputa de pênaltis) - Luciano Juba

4. ⁠ Sport x Ceará (Copa do Nordeste 2023, final, disputa de pênaltis) - Gabriel Santos

5. ⁠Ceará x Fortaleza (Cearense 2024, final, disputa de pênaltis) - Yago Pikachu

6. ⁠Ceará x Fortaleza (Cearense 2024, final, disputa de pênaltis) - Machuca

7. ⁠Ceará x Goiás (Série B 2024, 1ª rodada, tempo normal) - Thiago Galhardo

8. São Bernardo x Ceará (Copa do Brasil 2026, 4ª fase, disputa de pênaltis) - Pedro Victor

9. ⁠São Bernardo x Ceará (Copa do Brasil 2026, 4ª fase, disputa de pênaltis) - Rodrigo Ferreira

10. ⁠São Bernardo x Ceará (Copa do Brasil 2026, 4ª fase, disputa de pênaltis) - Dudu Miraíma

11. ⁠Cuiabá x Ceará (Série B 2026, 3ª rodada, tempo normal) - Rodrigo Rodrigues

12. ⁠Cuiabá x Ceará (Série B 2026, 3ª rodada, tempo normal) - Mateus Santos