Icasa x Itapipoca pela Série B Cearense: onde assistir, horário e prováveis escalações

Icasa e Itapipoca decidem neste domingo (14), a Série B do Campeonato Cearense. As duas equipes se enfrentam pelo jogo de volta da decisão na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), às 16h30.

No jogo de ida, as duas equipes empataram em 0x0 no Perilo Teixeira, em Itapipoca. Assim, quem vencer fica com o título.

As duas equipes já estão na elite do futebol cearense em 2027 junto com Crato e Crateús.

O Moleque Travesso garantiu vaga na decisão após eliminar o Crato e confirmou o retorno à elite do futebol cearense depois de quase dez temporadas. Já o Verdão superou o Crateús na semifinal e também assegurou o acesso para a primeira divisão estadual de 2027.

Palpites

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Onde assistir

A partida entre Itapipoca e Icasa terá transmissão da TV Ceará (TVC)

Prováveis escalações

Icasa

Carlão; Felipinho, Max Oliveira, Davy Einstein e Andrei; Guidio, Juliano e Cássio; Dentinho, Jacó e Edson Cariús.Técnico: Raimundo Wágner.

Itapipoca

Fábio; Marques, João Ítalo, Samuel e João Gabriel; Adão, Claudinho, Marllon e Batata; Wilkson e Deivide.Técnico: Dema.

Ficha técnica

Campeonato Cearense Série B – Final (volta)

Data: 12/06 (domingo)

Horário: 16h30

Local: Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE)

Árbitro: Luciano Miranda CBF Elite-CE

Assistente 1: Nailton Oliveira FIFA-CE

Assistente 2: Wesley Miguel CBF-CE