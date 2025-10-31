Diário do Nordeste
Camisa com escudo do Icasa

Jogada

Icasa deve contestar valor de indenização da CBF na Justiça

Com valores da perícia abaixo da expectativa, diretoria do Verdão faz novos cálculos e fará contestação se quantia diferir

Brenno Rebouças 28 de Outubro de 2025
Icasa receberá 75 milhões da CBF

Jogada

Perícia define valor milionário que CBF terá que pagar ao Icasa

Laudo foi enviado ao clube e seguirá para a CBF, que pode contestar a quantia

Brenno Rebouças e Fernanda Alves 27 de Outubro de 2025

Jogada

Presidente do Ferroviário espera clube apaziguado após eleições e forte no Estadual 2026

Tubarão da Barra está passando por momento turbulento fora de campo

Vladimir Marques 23 de Outubro de 2025
Eleições no Ferroviário bastidores

Jogada

Eleições do Ferroviário são judicializadas e podem ser suspensas

Processo eleitoral está marcado para novembro

Redação 22 de Outubro de 2025
Foto de Raniele, jogador do Corinthians

Jogada

Corinthians sofre novo transfer ban por atraso em pagamento ao Cuiabá

O Timão foi notificado da punição nessa segunda-feira (20)

Samir de Carvalho* 20 de Outubro de 2025
Foto da UECE

Jogada

Questão sobre futebol cearense cai no vestibular da UECE e repercute nas redes sociais

A questão 67 da prova aborda a fundação dos três maiores clubes do estado

Samir de Carvalho* 13 de Outubro de 2025
Estádio do Ferroviário Atlético Clube com arquibancadas em cores vermelha, preta e branca, cercado por árvores e céu nublado, celebrando o sucesso do esporte e do clube.

Jogada

Abelhas voltam a atingir CT do Ferroviário neste sábado (11) e atividades são suspensas

Devido ao episódio, o jogo final do Campeonato Sub-20 foi adiado para este domingo (12)

Redação 11 de Outubro de 2025
Foto de Enxame de abelhas no Ferroviário

Jogada

Enxame de abelhas atinge CT do Ferroviário e área é isolada pelo Corpo de Bombeiros; veja vídeo

No momento do ocorrido, estava acontecendo o treino da escolinha de futebol do Tubarão da Barra

Samir de Carvalho* 10 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Ceará, Fortaleza e outros clubes cearenses celebram Dia do Nordestino; confira

Data é comemorada neste 8 de outubro

Crisneive Silveira 08 de Outubro de 2025

Opinião

Série D de 2026 terá 96 clubes e representantes cearenses podem ser cinco; Veja quem já tem vaga

CBF divulgou a calendário do futebol brasileiro para 2026 com mudanças

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 01 de Outubro de 2025
