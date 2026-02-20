Entenda porque mesmo com larga vantagem na semifinal, Vovô e Leão precisam buscar a vitória

Ceará e Fortaleza defendem grande vantagem para o 2º jogo de semifinal do Campeonato Cearense. Enquanto o Vovô tem vantagem de 3 gols contra o Floresta, o Leão tem de 2 gols contra o Ferroviário.

O Leão entra em campo primeiro, no sábado (21), contra o Ferroviário, às 17 horas, e o Vozão no dia seguinte (22), às 18 horas, contra o Floresta. Os dois jogos serão no PV.

Assim, ambos podem até perder que garantem vaga na final. O Ceará por 2 gols e o Leão por 1 gol.

Mas olhando o regulamento do Campeonato Cearense, a vitória é sim relevante para Vovô e Leão.

Isso porque, a pontuação acumulada (1ª + 2ª + semifinal) dará o mando de campo no segundo jogo da final do Campeonato Cearense. E não precisa nem dizer a importância disso, de ter o mando do 2º jogo e mais torcida no jogo final.

Hoje o Ceará tem 2 pontos de vantagem na classificação geral em comparação ao Fortaleza e 7 gols a mais de saldo.

Então, tanto o Vovô pode se manter na frente do Leão em pontos, quanto o Tricolor ultrapassá-lo, nessa disputa por mando da final do Cearense.

Caso só Ceará ou só Fortaleza passem, um deles terá o mando do 2º jogo, já que Floresta ou Ferroviário não podem mais alcança-los.

Classificação geral do Campeonato Cearense

Legenda: Classificação geral no Campeonato Cearense 2026 Foto: Reprodução / srgoool

Cenários para a liderança de cada um

Ceará

Se vencer

Se o Ceará vencer, chega aos 23 pontos e manterá a liderança geral.

Se empatar

Se o Vovô empatar, chega a 21 e ainda pode se manter como líder mesmo o Fortaleza vencendo, contanto com não o supere no saldo. Hoje o Ceará tem 7 gols a mais de saldo que o Leão.

Se perder

Se perder para o Floresta, o Ceará ainda será líder geral na classificação se o Fortaleza empatar com o Ferroviário.



Fortaleza

O Fortaleza só tem chance de ficar na liderança geral se vencer.

O Leão precisa vencer e torcer para que o Ceará perca para o Floresta, ultrapassando o Vovô na pontuação.

Caso o Ceará empate, o Leão terá que tirar um saldo de 7 gols.