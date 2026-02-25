Times cearenses conhecem datas base da Série D do Brasileiro; Veja data da estreia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas base do Campeonato Brasileiro Série D 2026. Nesta temporada, a entidade ampliou a competição, e o estado do Ceará contará com cinco representantes: Ferroviário, Iguatu, Maracanã, Tirol e Atlético. A competição vai começar em 4 de abril e finalizar em 13 de setembro.

A CBF divulgará os grupos da competição em breve. Em anos anteriores, a competição teve o critério regionalizado.

A competição, renovada para esta temporada em meio à série de mudanças no calendário do futebol profissional masculino, saltará de 64 para 96 clubes participantes, garantindo maior inclusão nacional.

Diante destas alterações, o número total de partidas aumentou de 510 para 610, com mínimo de dez a 14 jogos por equipe. Seis times vão garantir o acesso à Série C de 2027.

Legenda: Tirol e Maracanã jogarão a Série D este ano Foto: @baggiorodriguesfoto

Fórmula de disputa

A primeira fase terá 16 grupos, com seis clubes em cada, com 10 rodadas na 1ª Fase. Os quatro melhores de cada chave avançam, para formar os confrontos do mata-mata.

Uma novidade deste ano é a criação dos playoffs, implementados pela CBF para proporcionar mais emoção e competitividade ao torneio e que serão disputados entre os quatro clubes que não avançarem à semifinal para definir duas vagas de acesso à Série C do ano seguinte.

Em todo o mata-mata e nos playoffs, cada confronto será decidido em jogos de ida e volta. Se houver empate no placar agregado das duas partidas, haverá uma decisão por pênaltis, para definir o time classificado.

O campeão assegura sua participação na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Datas da Série D:

Fase de Grupos

1ª rodada: 4 ou 5 de abril;

2ª rodada: 11 ou 12 de abril;

3ª rodada: 18 ou 19 de abril;

4ª rodada: 25 ou 26 de abril;

5ª rodada: 2 ou 3 de maio;

6ª rodada: 9 ou 10 de maio;

7ª rodada: 16 ou 17 de maio;

8ª rodada: 23 ou 25 de maio;

9ª rodada: 30 ou 31 de maio;

10ª rodada: 13 ou 14 de junho.

2ª fase

Ida: 20 ou 21 de junho;

Volta: 27 ou 28 de junho.

3ª fase

Ida: 4 ou 5 de julho;

Volta: 11 ou 12 de julho.

Oitavas de final

Ida: 17 ou 18 de julho;

Volta: 25 ou 26 de julho.

Quartas de final

Ida: 8 ou 9 de agosto;

Volta: 15 ou 16 de agosto.

Semifinais

Ida: 23 de agosto;

Volta: 30 de agosto.

Playoffs do acesso

Ida: 20 de agosto;

Volta: 2 de setembro.

Final

Ida: 6 de setembro;

Volta: 13 de setembro.