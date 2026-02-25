Bragantino x Athletico-PR: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 4ª rodada da Série A
Bragantino e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (25) às 19h, no estádio Cícero Sousa Marques, em Bragança Paulista(SP), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Massa Bruta é o 7º colocado da Série A com 6 pontos e vem de eliminação no Campeonato Paulista para o São Paulo.
Já o Furacão é o 6º colocado com 6 pontos e vem de eliminação no Campeonato Paranaense para o Londrina na Arena da Baixada.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Premiere.
Palpites
Prováveis Escalações
Bragantino:
Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Fabinho, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini
Athletico:
Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo (Léo Derik), Portilla e Zapelli; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellman.
Arbitragem:
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ);
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM);
Quarta árbitra: Rejane Caetano Da Silva (CE);
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)