Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bragantino x Athletico-PR: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:28)
Jogada
Legenda: O Bragantino recebe o Furacão pela Série A
Foto: Ari Ferreira / Bragantino

Bragantino e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (25) às 19h, no estádio Cícero Sousa Marques, em Bragança Paulista(SP), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Massa Bruta é o 7º colocado da Série A com 6 pontos e vem de eliminação no Campeonato Paulista para o São Paulo.

Já o Furacão é o 6º colocado com 6 pontos e vem de eliminação no Campeonato Paranaense para o Londrina na Arena da Baixada.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo  Premiere.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Bragantino: 

Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Fabinho, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini 

Athletico: 

Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel; Luiz Gustavo (Léo Derik), Portilla e Zapelli; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellman. 

Arbitragem:

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ);
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM);
Quarta árbitra: Rejane Caetano Da Silva (CE);
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Éder pede Ceará atento diante do Primavera na Copa do Brasil: 'Não cair nessa casca de banana'

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, na Arena Castelão

Redação Há 21 minutos

Jogada

Remo x Internacional: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 32 minutos

Jogada

Bragantino x Athletico-PR: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 59 minutos

Jogada

Bahia x O'Higgins-CHI: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 2ª Fase do Playoff da Pré-Libertadores

Redação Há 1 hora

Jogada

Times cearenses conhecem datas base da Série D do Brasileiro; Veja data da estreia

Ferroviário, Iguatu, Maracanã, Tirol e Atlético serão os representantes cearenses em 2026

Vladimir Marques 25 de Fevereiro de 2026
vídeo

Jogada

Ceará terá 46 horas a menos de descanso que o Fortaleza antes do Clássico-Rei

Equipes têm compromissos pela Copa do Brasil antes da final do Campeonato Cearense

Daniel Farias 25 de Fevereiro de 2026