Coritiba x São Paulo: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 4ª rodada da Série A
Coritiba e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (25) às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
O Coxa é o 10º colocado da Série A com 4 pontos em 3 rodadas e vem de eliminação no Campeonato Paranaense para o Operário/PR.
Já o Tricolor Paulista, é o vice-líder da Série A com 7 pontos em 3 rodadas e vem de classificação para as semifinais do Paulistão ao vencer o Bragantino.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Prime Video
Palpites
Prováveis Escalações
Coritiba:
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Lavega e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
São Paulo:
Rafael, Maik, Alan Franco, Arboleda (Ferraresi) e Enzo Díaz (Wendell); Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio (Ferreirinha) e Cauly; Tapia e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.
Arbitragem:
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO);
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
AVAR: Antônio Adriano de Oliveira (MA).