Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Coritiba x São Paulo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:44)
Jogada
Legenda: O Coritiba recebe o Sâo Paulo pela Série A
Foto: JP Pacheco | Coritiba

Coritiba e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (25) às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Coxa é o 10º colocado da Série A com 4 pontos em 3 rodadas e vem de eliminação no Campeonato Paranaense para o Operário/PR.

Já o Tricolor Paulista, é o vice-líder da Série A com 7 pontos em 3 rodadas e vem de classificação para as semifinais do Paulistão ao vencer o Bragantino.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Prime Video 

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Coritiba: 

Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser (Jacy) e Bruno Melo; Willian Oliveira, Lavega e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

São Paulo: 

Rafael, Maik, Alan Franco, Arboleda (Ferraresi) e Enzo Díaz (Wendell); Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio (Ferreirinha) e Cauly; Tapia e Calleri. Técnico: Hernán Crespo. 

Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Leone Carvalho Rocha (GO);
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);
AVAR: Antônio Adriano de Oliveira (MA).

Assuntos Relacionados

Jogada

Grêmio x Atlético-MG: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 9 minutos

Jogada

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 19 minutos

Jogada

Coritiba x São Paulo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 36 minutos
jogador

Jogada

Éder pede Ceará atento diante do Primavera na Copa do Brasil: 'Não cair nessa casca de banana'

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, na Arena Castelão

Redação Há 1 hora

Jogada

Remo x Internacional: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Bragantino x Athletico-PR: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora