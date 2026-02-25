Éder pede Ceará atento diante do Primavera na Copa do Brasil: 'Não cair nessa casca de banana'

Depois de garantir vaga na final do estadual, o Ceará vira a chave para a estreia na Copa do Brasil. A equipe vai enfrentar o Primavera-SP na segunda fase da competição em jogo único no Castelão pela 2ª Fase. O zagueiro Éder pregou respeito diante da equipe paulista e citou o Fortaleza como exemplo. No sufoco, o Tricolor superou o modesto Maguary na mesma competição. O atleta do Vovô destacou que o time precisa estar atento diante do adversário. Além disso, reforçou a importância do torneio nacional.

"Não precisa nem o Mozart passar para a gente. Seja aqui do nosso lado, como ocorreu ontem (com o Fortaleza), seja a nível internacional. Vi um jogo da Champions League em que o Bodo/Glimt tirou o Inter de Milão. Um resultado totalmente inesperado, mas que está acontecendo cada vez mais. Não é nem pela falta de intensidade do time teoricamente favorito. Acho que esses times de menor expressão têm se mobilizado e melhorado suas estruturas. E o resultado vem dentro de campo", afirmou o atleta.

"É nisso que a gente não pode cair. É a famosa casca de banana, que a gente fala no futebol. Se você vai num jogo desses achando que vai vencer de qualquer jeito, que vai golear. Normalmente Você sai de um jogo desses desclassificado. Volto a falar: essa classificação é muito importante para a gente, para os atletas, para o clube mais ainda", reforçou.

"É não cair nessa casca de banana porque isso tem acontecido cada vez mais, mais por mérito dessas equipes que tem se fortalecido e entendido essa competição e a gente sabe o que tem que fazer. Que é manter a seriedade jogo a jogo como vem sendo no estadual, entender que essa é uma competição eliminatória. O erro tem que ser o mínimo possível", completou.

O Ceará volta a campo nesta quinta-feira (26), quando enfrenta o Primavera no jogo da competição nacional. As equipes se enfrentam a partir das 20h (de Brasília), na Arena Castelão.

