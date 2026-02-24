Ceará tem retropecto positivo em estreias na Copa do Brasil; Veja ano a ano

O Ceará estreia na Copa do Brasil de 2026 contra o Primavera-SP, na quinta-feira (26), em jogo único no Castelão, às 20 horas, em jogo válido pela 2ª Fase. Quem vencer estará na 3ª Fase e um empate levará a decisão para os pênaltis.

O Vozão vai para a sua 31ª participação na Copa do Brasil e tem tradição na competição, com grandes campanhas. O Vovô foi foi vice-campeão em 1994 e semifinalista em 2005 e 2011.

Se tratando do retrospecto em estreias, seja na 1ª Fase ou não, são 30 participações, com 22 classificações e 8 eliminações. Ou seja, Vozão se classificou em 73,3% das vezes.

Vale lembrar que em 1997, 2021 e 2024, o Vovô entrou em fases mais avançadas da competição, na 2ª ou 3ª fases.

Retrospecto do Ceará em estreias na Copa do Brasil

1990 (classificou)

Ríver-PI 2x2 Ceará

Ceará 1x0 Ríver-PI

1991 (eliminado)

Paysandu-PA 1x0 Ceará

Ceará 0x0 Paysandu-PA

1993 (classificou)

Ceará 1x0 Goiatuba-GO

Goiatuba-GO 2x3 Ceará

1994 (classificou)

Ceará 2x0 Campinense-PB

Campinense-PB 2x1 Ceará

1997 (classificou)

Fluminense 0x0 Ceará

Ceará 1x0 Fluminense

*O Ceará entrou na 2ª Fase e avançou

1998 (eliminado)

Ceará 1x1 Palmeiras-SP

Palmeiras-SP 6x0 Ceará

1999 (eliminado)

Vila Nova-GO 2x1 Ceará

Ceará 0x0 Vila Nova-GO

2000 (eliminado)

Sampaio Corrêa-MA 0x0 Ceará

Ceará-CE 1x1 Sampaio Corrêa-MA

2001 (classificou)

Ceará 3x1 Paraná-PR

Paraná-PR 2x2 Ceará

2002 (classificou)

Rio Negro-AM 0x1 Ceará

Ceará 2x0 Rio Negro

2003 (classificou)

Confiança-SE 1x0 Ceará

Ceará 2x0 Confiança-SE

2005 (classificou)

4 de Julho-PI 0x0 Ceará

Ceará-CE 2x1 4 de Julho-PI

2007 (classificou)

Barras-PI 1x0 Ceará

Ceará 2x0 Barras-PI

2009 (eliminado)

Central-PE 0x0 Ceará

Ceará 1x1 Central-PE

2010 (classificado)

Picos-PI 0x5 Ceará

2011 (classificado)

Cuiabá-MT 0x2 Ceará

2012 (classificado)

Gama-DF 0x2 Ceará

2013 (classificado)

Ceilândia-DF 0x0 Ceará

Ceará 4x3 Ceilândia-DF

2014 (classificado)

Parnahyba-PI 0x1 Ceará

Ceará 4x1 Parnahyba-PI

2015 (classificado)

Confiança-SE 0x0 Ceará

Ceará 1x0 Confiança-SE

2016 (classificado)

Resende/RJ 2x2 Ceará

Ceará 1x1 Resende/RJ

2017 (eliminado)

Boavista-RJ 1x0 Ceará

2018 (classificado)

Brusque-SC 0x1 Ceará

2019 (classificado)

Central-PE 1x1 Ceará

2020 (classificado)

Bragantino-PA 1x2 Ceará

2021 (eliminado)

Ceará 1x1 Fortaleza

Fortaleza 3x0 Ceará

*O Ceará entrou na 3ª Fase da competição e foi eliminado

2022 (classificou)

São Raimundo-RR 0x3 Ceará

2023 (classificou)

Caldense-MG 0x3 Ceará

2024 (eliminado)

CRB 1x0 Ceará

Ceará 1x0 CRB

*O Ceará entrou na 3ª Fase da competição e foi eliminado

2025 (classificado)

Sergipe 0x2 Ceará