Ceará tem retropecto positivo em estreias na Copa do Brasil; Veja ano a ano
Vozão tem 73,3% de aproveitamento em estreias e enfrenta o Primavera na quinta-feira
O Ceará estreia na Copa do Brasil de 2026 contra o Primavera-SP, na quinta-feira (26), em jogo único no Castelão, às 20 horas, em jogo válido pela 2ª Fase. Quem vencer estará na 3ª Fase e um empate levará a decisão para os pênaltis.
O Vozão vai para a sua 31ª participação na Copa do Brasil e tem tradição na competição, com grandes campanhas. O Vovô foi foi vice-campeão em 1994 e semifinalista em 2005 e 2011.
Se tratando do retrospecto em estreias, seja na 1ª Fase ou não, são 30 participações, com 22 classificações e 8 eliminações. Ou seja, Vozão se classificou em 73,3% das vezes.
Vale lembrar que em 1997, 2021 e 2024, o Vovô entrou em fases mais avançadas da competição, na 2ª ou 3ª fases.
Retrospecto do Ceará em estreias na Copa do Brasil
1990 (classificou)
Ríver-PI 2x2 Ceará
Ceará 1x0 Ríver-PI
1991 (eliminado)
Paysandu-PA 1x0 Ceará
Ceará 0x0 Paysandu-PA
1993 (classificou)
Ceará 1x0 Goiatuba-GO
Goiatuba-GO 2x3 Ceará
1994 (classificou)
Ceará 2x0 Campinense-PB
Campinense-PB 2x1 Ceará
1997 (classificou)
Fluminense 0x0 Ceará
Ceará 1x0 Fluminense
*O Ceará entrou na 2ª Fase e avançou
1998 (eliminado)
Ceará 1x1 Palmeiras-SP
Palmeiras-SP 6x0 Ceará
1999 (eliminado)
Vila Nova-GO 2x1 Ceará
Ceará 0x0 Vila Nova-GO
2000 (eliminado)
Sampaio Corrêa-MA 0x0 Ceará
Ceará-CE 1x1 Sampaio Corrêa-MA
2001 (classificou)
Ceará 3x1 Paraná-PR
Paraná-PR 2x2 Ceará
2002 (classificou)
Rio Negro-AM 0x1 Ceará
Ceará 2x0 Rio Negro
2003 (classificou)
Confiança-SE 1x0 Ceará
Ceará 2x0 Confiança-SE
2005 (classificou)
4 de Julho-PI 0x0 Ceará
Ceará-CE 2x1 4 de Julho-PI
2007 (classificou)
Barras-PI 1x0 Ceará
Ceará 2x0 Barras-PI
2009 (eliminado)
Central-PE 0x0 Ceará
Ceará 1x1 Central-PE
2010 (classificado)
Picos-PI 0x5 Ceará
2011 (classificado)
Cuiabá-MT 0x2 Ceará
2012 (classificado)
Gama-DF 0x2 Ceará
2013 (classificado)
Ceilândia-DF 0x0 Ceará
Ceará 4x3 Ceilândia-DF
2014 (classificado)
Parnahyba-PI 0x1 Ceará
Ceará 4x1 Parnahyba-PI
2015 (classificado)
Confiança-SE 0x0 Ceará
Ceará 1x0 Confiança-SE
2016 (classificado)
Resende/RJ 2x2 Ceará
Ceará 1x1 Resende/RJ
2017 (eliminado)
Boavista-RJ 1x0 Ceará
2018 (classificado)
Brusque-SC 0x1 Ceará
2019 (classificado)
Central-PE 1x1 Ceará
2020 (classificado)
Bragantino-PA 1x2 Ceará
2021 (eliminado)
Ceará 1x1 Fortaleza
Fortaleza 3x0 Ceará
*O Ceará entrou na 3ª Fase da competição e foi eliminado
2022 (classificou)
São Raimundo-RR 0x3 Ceará
2023 (classificou)
Caldense-MG 0x3 Ceará
2024 (eliminado)
CRB 1x0 Ceará
Ceará 1x0 CRB
*O Ceará entrou na 3ª Fase da competição e foi eliminado
2025 (classificado)
Sergipe 0x2 Ceará