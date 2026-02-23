Desempenho de Melk mostra que Ceará tem uma joia nas mãos que merece espaço em 2026
Jovem meio-campista tem mostrado personalidade no time principal
Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 15:55)
O jovem Melk foi um dos grandes nomes do Ceará na goleada por 4 a 0 sobre o Floresta, no último domingo (22), pelo Campeonato Cearense. O meio-campista participou diretamente de três gols do Alvinegro e se destacou com dinâmica, movimentações e participações nas ações ofensivas. Mostrando que é um talento que merece espaço em 2026.
