Remo x Internacional: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 4ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:57)
Jogada
Legenda: O Remo recebe o Inter pela Série A
Foto: Raul Martins / Remo

Remo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (25) às 19h, no estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O Leão Azul tem 2 pontos em 3 rodadas e ainda não venceu na Série A, mas avançou para a decisão do Paraense contra o Paysandu.

Já o Colorado, é o 19º da Série A com apenas um ponto em 3 rodadas. No gauchão, está na decisão contra o Grêmio.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo  Premiere.

Palpites

inter@

Prováveis Escalações

Remo: 

Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky e Léo Andrade; Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osório.

Internacional: 

Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres (Juninho) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borre e Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano. 

Arbitragem:

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);
Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);
Quarto Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF);
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).

