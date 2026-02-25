Bahia x O'Higgins-CHI: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 2ª Fase do Playoff da Pré-Libertadores
O Bahia entra em campo nesta quarta-feira (18), às 19 horas, contra o O’Higgins, do Chile, pelo jogo de volta da 2ª Fase da Pré-Libertadores 2026. A partida será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).
Onde Assistir
A partida terá transmissão da Paramount+
Palpites
Como chegam as equipes
Na partida de ida, no Chile, o time brasileiro foi derrotado por 1x0. Assim, terá que reverter o placar para avançar. Se vencer por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.
Para avançar diretamente, o Esquadrão precisará vencer por dois gols de diferença.
O Bahia começou bem a Série A e está em 4º com 7 pontos em 3 rodadas. No Campeonato Baiano, liderou a 1ª Fase com 23 pontos em 9 jogos, com 7 vitórias e dois empates.
São 26 gols marcados e apenas 9 sofridos, com 85% de aproveitamento.
Já o O'Higgins, fez 4 partidas no Campeonato Chileno, vencendo duas e perdendo outras duas, estando na 11ª colocação.
Prováveis Escalações
BAHIA:
Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Ademir (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni.
O'HIGGINS:
Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Muñoz; Leiva, Ogaz, González, Bryan Rabello e Martin Sarrafiore; Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.
ARBITRAGEM
Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)
Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)
VAR: Silvio Trucco (ARG)