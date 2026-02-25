Bahia x O'Higgins-CHI: onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira (18), às 19 horas, contra o O’Higgins, do Chile, pelo jogo de volta da 2ª Fase da Pré-Libertadores 2026. A partida será na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Onde Assistir

A partida terá transmissão da Paramount+

Palpites

inter@

Como chegam as equipes

Na partida de ida, no Chile, o time brasileiro foi derrotado por 1x0. Assim, terá que reverter o placar para avançar. Se vencer por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis.

Para avançar diretamente, o Esquadrão precisará vencer por dois gols de diferença.

O Bahia começou bem a Série A e está em 4º com 7 pontos em 3 rodadas. No Campeonato Baiano, liderou a 1ª Fase com 23 pontos em 9 jogos, com 7 vitórias e dois empates.

São 26 gols marcados e apenas 9 sofridos, com 85% de aproveitamento.

Já o O'Higgins, fez 4 partidas no Campeonato Chileno, vencendo duas e perdendo outras duas, estando na 11ª colocação.

Prováveis Escalações

BAHIA:

Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Ademir (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni.

O'HIGGINS:

Carabalí; Felipe Faundez, Robledo, Brizuela e Muñoz; Leiva, Ogaz, González, Bryan Rabello e Martin Sarrafiore; Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.

ARBITRAGEM

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Pablo Gonzalez (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)