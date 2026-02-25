Diário do Nordeste
Ceará terá 46 horas a menos de descanso que o Fortaleza antes do Clássico-Rei

Equipes têm compromissos pela Copa do Brasil antes da final do Campeonato Cearense

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:48)
Jogada

O Ceará vai ter 46 horas a menos de descanso que o Fortaleza antes de disputar o Clássico-Rei no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense 2026 no próximo domingo (1º).

O Fortaleza entrou em campo na terça-feira (24), quando eliminou o Maguary na Copa do Brasil e vai totalizar 112 horas e 30 minutos antes de voltar a campo no Clássico-Rei no domingo.

Já o Ceará enfrenta o Primavera na quinta-feira (26), também pela Copa do Brasil, e vai ter um tempo total de 66 horas entre esse jogo e a partida contra o Fortaleza no Clássico-Rei. 

