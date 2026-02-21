Ferroviário dá bons sinais mesmo com eliminação, mas precisa se reforçar para a Série D

O Ferroviário conheceu seu fim da linha no Campeonato Cearense 2026 ao ser eliminado pelo Fortaleza. A eliminação foi justa, inapelável, com um 4x0 no agregado que diz muito das limitações corais.

Mesmo com o Fortaleza não fazendo tanta força nos dois jogos, conseguiu superar o Tubarão sem correr nenhum risco de eliminação.

Mas o que a queda do Cearense ensina para o Ferroviário?

Que na construção de jogo o time mostra qualidade, reunindo jogadores bons tecnicamente, como Mena, Lucas Black, Thallison - que esteve fora mais uma vez - Kuian, Pedrinho, Luan, Felipe Sales, mas quando se trata de defender...

Foi o que se viu nos 2 jogos com o Fortaleza, o time cria, leva perigo, cria chances, mas desperdiça.

Jeffinho é um centroavante que luta, tem certa qualidade, mas faz poucos gols. Só fez um no Estadual em 8 jogos e para a Série D, a equipe precisará de um centroavante mais decisivo.

E quando é pressionado, não consegue evitar os gols do adversário.

Legenda: O Ferroviário foi eliminado pelo Fortaleza no Campeonato Cearense Foto: KID JUNIOR / SVM

O setor de marcação não é ruim, mas errou demais nos 2 jogos e no Cearense em geral.

Nuno Pereira, técnico português, declarou após sofrer 5x1 do Ceará que precisava de reforços. E ele tem razão.

A defesa coral é lenta, os laterais não fecham bem os espaços e os volantes tem técnica, mas pouca pegada.

As peças de reposição de Nuno precisam ser melhoradas, para que o time não caia de nível com as trocas.

Assim, pensando na Série D do Campeonato Brasileiro, o time precisa se reforçar. Não tanto pelas derrotas para Fortaleza (4x0 no agregado) e 5x1 para o Ceará, pelo nível elevado dos dois, mas pela dificuldade que teve contra os times menores do Cearense.

Nas partidas contra Floresta, Horizonte, Quixadá e Maracanã e Iguatu, teve muita dificuldade, apesar de não ter perdido.

Série D em abril...

Os adversários da Série D são um pouco mais qualificados que os menores do Cearense, e para subir de divisão, o Ferrão terá que se reforçar.

O time até tem bons valores para fazer uma boa Série D, mas quando a competição afunilar na luta pelo acesso, a qualidade será necessária.

A competição começa em 5 de abril e o Ferrão terá um mês e 15 dias para se preparar.

A Série D terá 96 equipes, que lutam por 6 vagas de acesso. Clubes fortes como América-RN, ASA, CSA, Cascavel, Madureira, Noroeste, Portuguesa-SP, Primavera-SP, Sousa/PB, Sampaio Corrêa e Treze surgem como adversários complicados na luta pelo acesso.