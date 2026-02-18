Só duas vezes em 26 semifinais do Cearense houve reversão de vantagem na volta; veja histórico
Vovô e Leão tem grande vantagem nos jogos de volta contra Floresta e Ferroviário
Ceará e Fortaleza construíram boa vantagem no jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense, ao vencerem Floresta e Ferroviário. O Vovô venceu o Verdão por 3x0, enquanto o Leão fez 2x0 no Ferrão. Assim, eles chegam em grande vantagem para os jogos de volta nos dias 21 e 22.
E pesquisando sobre a história do futebol cearense, a reversão de placar em semifinais não é comum e sim, muito rara. Em 24 confrontos de semifinais (implementadas a partir de 2012, substituindo os turnos - só em dois jogos aconteceu uma reversão de placar.
Nas duas vezes, 2014 e 2019, o Fortaleza reverteu a vantagem e chegou na decisão, reagindo contra Guarany de Sobral e Icasa.
Em 2024, o Leão reverteu uma vantagem simples, de um gol de diferença. Já em 2019, precisou reverter uma vantagem de dois gols, após perder por 3x1 para o Icasa.
O detalhe é que nas duas vezes, o Leão jogava por dois resultados 'iguais', ou seja, pela mesma diferença de gols.
Assim, com este histórico, somado a outro dado que trouxe em outra coluna, que Ceará e Fortaleza avançaram em 83% das vezes em que estiveram juntos nas semifinais, a missão de Ferroviário e Floresta por uma reversão de placar é ingrata.
Como foram as semifinais ano a ano (2012-2025)
2025 (Sem reversão de placar)
Maracanã 0x3 Ceará
Ceará 5x1 Maracanã
Ferroviário 0x0 Fortaleza
Fortaleza 1x0 Ferroviário
2024 (Sem reversão de placar)
Maracanã 1x1 Fortaleza
Fortaleza 3x0 Maracanã
Ferroviário 2x3 Ceará
Ceará 1x1 Ferroviário
2023 (Sem reversão de placar)
Iguatu 1x1 Ceará
Ceará 2x0 Iguatu
Ferroviário 1x1 Fortaleza
Fortaleza 4x0 Ferroviário
2022 (Sem reversão de placar)
Caucaia 2x0 Iguatu
Iguatu 1x1 Caucaia
Ferroviário 0x1 Fortaleza
Fortaleza 2x1 Ferroviário
2021 (Semifinal com jogo só de ida)
Ferroviário 0x3 Ceará
Fortaleza 6x0 Atlético
2020 (Semifinal com jogo só de ida)
Fortaleza 1x0 Guarany de Sobral
Ceará 1x0 Ferroviário
2019 (Fortaleza reverteu vantagem do Guarany)
Guarany de Sobral 0x1 Fortaleza
Fortaleza 1x0 Guarany de Sobral
Floresta 2x2 Ceará
Ceará 3x0 Floresta
2018 (Sem reversão de placar)
Atlético 0x6 Ceará
Ceará 0x1 Atlético
Fortaleza 3x1 Floresta
Floresta 1x3 Fortaleza
2017* (Sem reversão de placar)
Ferroviário 2x0 Fortaleza
Fortaleza 1x1 Ferroviário
Fortaleza 0x0 Ferroviário
Guarani de Juazeiro 0x0 Ceará
Ceará 2x0 Guarani de Juazeiro
Ceará 1x0 Guarani de Juazeiro
*(Semifinal em melhor de 3 jogos)
2016 (Sem reversão de placar)
Guarany de Sobral 1x3 Fortaleza
Guarani de Juazeiro 0x2 Atlético
Atlético 0x2 Guarani de Juazeiro
Fortaleza 4x4 Guarany de Sobral
2015 (Sem reversão de placar)
Guarani de Juazeiro 0x1 Ceará
Ceará 3x0 Guarani de Juazeiro
Icasa 1x2 Fortaleza
Fortaleza 0x0 Icasa
2014 (Fortaleza reverteu vantagem do Icasa)
Icasa 3x1 Fortaleza
Fortaleza 3x1 Icasa
Em jogo no PV, o Leão reverteu a vantagem do Verdão com gols de Marcelinho Paraíba, de pênalti, e Robert, duas vezes.
Guarany de Sobral 2x3 Ceará
Ceará 5x2 Guarany de Sobral
2013 (Sem reversão de placar)
Guarany de Sobral 3x0 Icasa
Icasa 4x1 Guarany de Sobral
Fortaleza 0x3 Ceará
Ceará 3x1 Fortaleza
2012 (Sem reversão de placar)
Tiradentes 0x2 Ceará
Ceará 4x0 Tiradentes
Horizonte 1x4 Fortaleza
Fortaleza 1x0 Horizonte