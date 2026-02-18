Só duas vezes em 26 semifinais do Cearense houve reversão de vantagem na volta; veja histórico

Ceará e Fortaleza construíram boa vantagem no jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense, ao vencerem Floresta e Ferroviário. O Vovô venceu o Verdão por 3x0, enquanto o Leão fez 2x0 no Ferrão. Assim, eles chegam em grande vantagem para os jogos de volta nos dias 21 e 22.

E pesquisando sobre a história do futebol cearense, a reversão de placar em semifinais não é comum e sim, muito rara. Em 24 confrontos de semifinais (implementadas a partir de 2012, substituindo os turnos - só em dois jogos aconteceu uma reversão de placar.

Nas duas vezes, 2014 e 2019, o Fortaleza reverteu a vantagem e chegou na decisão, reagindo contra Guarany de Sobral e Icasa.

Em 2024, o Leão reverteu uma vantagem simples, de um gol de diferença. Já em 2019, precisou reverter uma vantagem de dois gols, após perder por 3x1 para o Icasa.

O detalhe é que nas duas vezes, o Leão jogava por dois resultados 'iguais', ou seja, pela mesma diferença de gols.

Assim, com este histórico, somado a outro dado que trouxe em outra coluna, que Ceará e Fortaleza avançaram em 83% das vezes em que estiveram juntos nas semifinais, a missão de Ferroviário e Floresta por uma reversão de placar é ingrata.

Como foram as semifinais ano a ano (2012-2025)

2025 (Sem reversão de placar)

Maracanã 0x3 Ceará

Ceará 5x1 Maracanã

Ferroviário 0x0 Fortaleza

Fortaleza 1x0 Ferroviário

2024 (Sem reversão de placar)

Maracanã 1x1 Fortaleza

Fortaleza 3x0 Maracanã

Ferroviário 2x3 Ceará

Ceará 1x1 Ferroviário

2023 (Sem reversão de placar)

Iguatu 1x1 Ceará

Ceará 2x0 Iguatu

Ferroviário 1x1 Fortaleza

Fortaleza 4x0 Ferroviário

2022 (Sem reversão de placar)

Caucaia 2x0 Iguatu

Iguatu 1x1 Caucaia

Ferroviário 0x1 Fortaleza

Fortaleza 2x1 Ferroviário

2021 (Semifinal com jogo só de ida)

Ferroviário 0x3 Ceará

Fortaleza 6x0 Atlético

2020 (Semifinal com jogo só de ida)

Fortaleza 1x0 Guarany de Sobral

Ceará 1x0 Ferroviário

2019 (Fortaleza reverteu vantagem do Guarany)

Guarany de Sobral 0x1 Fortaleza

Fortaleza 1x0 Guarany de Sobral

Floresta 2x2 Ceará

Ceará 3x0 Floresta

2018 (Sem reversão de placar)

Atlético 0x6 Ceará

Ceará 0x1 Atlético

Fortaleza 3x1 Floresta

Floresta 1x3 Fortaleza

2017* (Sem reversão de placar)

Ferroviário 2x0 Fortaleza

Fortaleza 1x1 Ferroviário

Fortaleza 0x0 Ferroviário

Guarani de Juazeiro 0x0 Ceará

Ceará 2x0 Guarani de Juazeiro

Ceará 1x0 Guarani de Juazeiro

*(Semifinal em melhor de 3 jogos)

2016 (Sem reversão de placar)

Guarany de Sobral 1x3 Fortaleza

Guarani de Juazeiro 0x2 Atlético

Atlético 0x2 Guarani de Juazeiro

Fortaleza 4x4 Guarany de Sobral

2015 (Sem reversão de placar)

Guarani de Juazeiro 0x1 Ceará

Ceará 3x0 Guarani de Juazeiro

Icasa 1x2 Fortaleza

Fortaleza 0x0 Icasa

2014 (Fortaleza reverteu vantagem do Icasa)

Icasa 3x1 Fortaleza

Fortaleza 3x1 Icasa

Legenda: O Fortaleza reverteu o placar ao vencer por 3x1 no PV Foto: Tuno Vieira/Agência Diário

Em jogo no PV, o Leão reverteu a vantagem do Verdão com gols de Marcelinho Paraíba, de pênalti, e Robert, duas vezes.

Guarany de Sobral 2x3 Ceará

Ceará 5x2 Guarany de Sobral

2013 (Sem reversão de placar)

Guarany de Sobral 3x0 Icasa

Icasa 4x1 Guarany de Sobral

Fortaleza 0x3 Ceará

Ceará 3x1 Fortaleza

2012 (Sem reversão de placar)

Tiradentes 0x2 Ceará

Ceará 4x0 Tiradentes

Horizonte 1x4 Fortaleza

Fortaleza 1x0 Horizonte