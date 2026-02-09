Ceará e Fortaleza avançaram para a decisão 83% das vezes em que estiveram juntos nas semifinais
Vovô e Leão jogam pelas semifinais nos dois próximos fins de semana
As semifinais do Campeonato Cearense foram definidas após os jogos do fim de semana, com o Ceará enfrentando o Floresta e o Fortaleza duelando com o Ferroviário, em dois jogos.
E desde quando o Campeonato Cearense passou a implementar semifinais, a partir da 2012, foram 14 edições até hoje (2012-2025), com Fortaleza e Ceará estando juntos em 12 delas. Até 2011, haviam decisões de turnos e não semfinais diretas.
Nas duas vezes em que não estiveram juntos nas semifinais, foi quando o Ceará foi eliminado antes, em 2016 e 2022, anos em que o Fortaleza esteve presente.
Domínio de Vovô e Leão
E das 12 edições em que estiveram juntos, eles avançaram para a decisão em 10. Ou seja, em 83% das vezes em que estiveram juntos nas semifinais, eles se classificaram e avançaram para a decisão.
Só duas vezes Ceará e Fortaleza estiveram juntos na semifinal e não fizeram a decisão do Campeonato: em 2017, quando o Ferroviário eliminou o Fortaleza, e em 2013 quando se enfrentaram e o Vovô eliminou o Leão.
Ou seja, a margem para uma 'zebra' é muito pequena. Ainda que não tenham mais os elencos de Série A após os rebaixamentos, Ceará e Fortaleza são 'favoritaços' contra Floresta e Ferroviário, ainda mais em 2 jogos, todos no PV ou Castelão.
Ferroviário e Floresta merecem respeito, fazem um trabalho correto, mas possuem recursos e elencos limitados em comparação aos gigantes Fortaleza e Ceará.
Por todo esse predomínio, que Ceará e Fortaleza se revezam em títulos cearenses desde há 30 anos, de 1996 pra cá. O último a furar a 'bolha' foi o Ferroviário, campeão de 1995.
Como foram as semifinais ano a ano (2012-2025)
2025 (Ceará e Fortaleza avançaram)
Maracanã x Ceará
Ceará 5x1 Maracanã
Ferroviário 0x0 Fortaleza
Fortaleza 1x0 Ferroviário
2024 (Ceará e Fortaleza avançaram)
Maracanã 1x1 Fortaleza
Fortaleza 3x0 Maracanã
Ferroviário 2x3 Ceará
Ceará 1x1 Ferroviário
2023 (Ceará e Fortaleza avançaram)
Iguatu 1x1 Ceará
Ceará 2x0 Iguatu
Ferroviário 1x1 Fortaleza
Fortaleza 4x0 Ferroviário
2022 (Ceará não jogou as semifinais)
2021 (Ceará e Fortaleza avançaram)
Ferroviário 0x3 Ceará
Fortaleza 6x0 Atlético
2020 (Ceará e Fortaleza avançaram)
Fortaleza 1x0 Guarany de Sobral
Ceará 1x0 Ferroviário
2019 (Ceará e Fortaleza avançaram)
Guarany de Sobral 0x1 Fortaleza
Fortaleza 1x0 Guarany de Sobral
Floresta 2x2 Ceará
Ceará 3x0 Floresta
2018 (Ceará e Fortaleza avançaram)
Atlético 0x6 Ceará
Ceará 0x1 Atlético
Fortaleza 3x1 Floresta
Floresta 1x3 Fortaleza
2017 (Fortaleza foi eliminado e Ceará avançou)
Ferroviário 2x0 Fortaleza
Guarani de Juazeiro 0x0 Ceará
Fortaleza 1x1 Ferroviário
Ceará 2x0 Guarani de Juazeiro
Fortaleza 0x0 Ferroviário
Ceará 1x0 Guarani de Juazeiro
2016 (Ceará não chegou às semifinais)
2015 (Ceará e Fortaleza avançaram)
Guarani-J 0x1 Ceará
Ceará 3x0 Guarani-J
Icasa 1x2 Fortaleza
Fortaleza 0x0 Icasa
2014 (Ceará e Fortaleza avançaram)
Icasa 3x1 Fortaleza
Fortaleza 3x1 Icasa
Guarany de Sobral 2x3 Ceará
Ceará 5x2 Guarany de Sobral
2013 (Ceará eliminou o Fortaleza)
Ceará e Fortaleza se enfrentaram nas semifinais e o Vovô avançou para a decisão
2012 (Ceará e Fortaleza avançaram)
Tiradentes 0x2 Ceará
Ceará 4x0 Tiradentes
Horizonte 1x4 Fortaleza
Fortaleza 1x0 Horizonte