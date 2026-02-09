Ceará e Fortaleza avançaram para a decisão 83% das vezes em que estiveram juntos nas semifinais

As semifinais do Campeonato Cearense foram definidas após os jogos do fim de semana, com o Ceará enfrentando o Floresta e o Fortaleza duelando com o Ferroviário, em dois jogos.

E desde quando o Campeonato Cearense passou a implementar semifinais, a partir da 2012, foram 14 edições até hoje (2012-2025), com Fortaleza e Ceará estando juntos em 12 delas. Até 2011, haviam decisões de turnos e não semfinais diretas.

Nas duas vezes em que não estiveram juntos nas semifinais, foi quando o Ceará foi eliminado antes, em 2016 e 2022, anos em que o Fortaleza esteve presente.

Domínio de Vovô e Leão

E das 12 edições em que estiveram juntos, eles avançaram para a decisão em 10. Ou seja, em 83% das vezes em que estiveram juntos nas semifinais, eles se classificaram e avançaram para a decisão.

Só duas vezes Ceará e Fortaleza estiveram juntos na semifinal e não fizeram a decisão do Campeonato: em 2017, quando o Ferroviário eliminou o Fortaleza, e em 2013 quando se enfrentaram e o Vovô eliminou o Leão.

Ou seja, a margem para uma 'zebra' é muito pequena. Ainda que não tenham mais os elencos de Série A após os rebaixamentos, Ceará e Fortaleza são 'favoritaços' contra Floresta e Ferroviário, ainda mais em 2 jogos, todos no PV ou Castelão.

Ferroviário e Floresta merecem respeito, fazem um trabalho correto, mas possuem recursos e elencos limitados em comparação aos gigantes Fortaleza e Ceará.

Legenda: Ferroviário e Floresta são os desafiantes de Fortaleza e Ceará nas semifinais do Cearense Foto: Lenilson Santos / ASCOM Floresta

Por todo esse predomínio, que Ceará e Fortaleza se revezam em títulos cearenses desde há 30 anos, de 1996 pra cá. O último a furar a 'bolha' foi o Ferroviário, campeão de 1995.

Como foram as semifinais ano a ano (2012-2025)

2025 (Ceará e Fortaleza avançaram)

Maracanã x Ceará

Ceará 5x1 Maracanã

Ferroviário 0x0 Fortaleza

Fortaleza 1x0 Ferroviário

2024 (Ceará e Fortaleza avançaram)

Maracanã 1x1 Fortaleza

Fortaleza 3x0 Maracanã

Ferroviário 2x3 Ceará

Ceará 1x1 Ferroviário

2023 (Ceará e Fortaleza avançaram)

Iguatu 1x1 Ceará

Ceará 2x0 Iguatu

Ferroviário 1x1 Fortaleza

Fortaleza 4x0 Ferroviário

2022 (Ceará não jogou as semifinais)

2021 (Ceará e Fortaleza avançaram)

Ferroviário 0x3 Ceará

Fortaleza 6x0 Atlético

2020 (Ceará e Fortaleza avançaram)

Fortaleza 1x0 Guarany de Sobral

Ceará 1x0 Ferroviário

2019 (Ceará e Fortaleza avançaram)

Guarany de Sobral 0x1 Fortaleza

Fortaleza 1x0 Guarany de Sobral

Floresta 2x2 Ceará

Ceará 3x0 Floresta

2018 (Ceará e Fortaleza avançaram)

Atlético 0x6 Ceará

Ceará 0x1 Atlético

Fortaleza 3x1 Floresta

Floresta 1x3 Fortaleza

2017 (Fortaleza foi eliminado e Ceará avançou)

Ferroviário 2x0 Fortaleza

Guarani de Juazeiro 0x0 Ceará

Fortaleza 1x1 Ferroviário

Ceará 2x0 Guarani de Juazeiro

Fortaleza 0x0 Ferroviário

Ceará 1x0 Guarani de Juazeiro

2016 (Ceará não chegou às semifinais)

2015 (Ceará e Fortaleza avançaram)

Guarani-J 0x1 Ceará

Ceará 3x0 Guarani-J

Icasa 1x2 Fortaleza

Fortaleza 0x0 Icasa

2014 (Ceará e Fortaleza avançaram)

Icasa 3x1 Fortaleza

Fortaleza 3x1 Icasa

Guarany de Sobral 2x3 Ceará

Ceará 5x2 Guarany de Sobral

2013 (Ceará eliminou o Fortaleza)

Ceará e Fortaleza se enfrentaram nas semifinais e o Vovô avançou para a decisão

2012 (Ceará e Fortaleza avançaram)

Tiradentes 0x2 Ceará

Ceará 4x0 Tiradentes

Horizonte 1x4 Fortaleza

Fortaleza 1x0 Horizonte