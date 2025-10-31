Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Dirigentes comentam novo calendário do futebol

Jogada

Novo calendário do futebol brasileiro: o que pensam os dirigentes cearenses?

Presidente do Ceará, CEO do Fortaleza e presidente da Federação Cearense de Futebol comentaram sobre as mudanças ao Diário do nordeste

Brenno Rebouças 01 de Outubro de 2025
Rodger Raniery candidato Ferroviário

Jogada

Procurador Geral do TJDF renuncia para concorrer à presidência do Ferroviário

Rodger Raniery já estava licenciado do cargo, mas decidiu encerrar de vez o vínculo com o tribunal para ser candidato na eleição coral

Brenno Rebouças 18 de Setembro de 2025
Mauro Carmélio presidente FCF

Jogada

Mauro Carmélio e presidentes de federações viajam à CBF para garantir rodada do Brasileirão

Com afastamento de Ednaldo Rodrigues e toda a diretoria da entidade, dirigentes foram convidados a estar na sede da CBF nesta sexta-feira para assegurar continuidade da rodada do fim de semana

Brenno Rebouças 15 de Maio de 2025
Foto do árbitro Marcelo de Lima Henrique, que foi afastado pela CBF após polêmica em Internacional x Cruzeiro na Série A Brasileirão

Jogada

Equipe de arbitragem cearense é afastada pela CBF após polêmica no Brasileirão

Nomes como Marcelo de Lima Henrique e Nailton Oliveira foram afastados

Daniel Farias 08 de Abril de 2025
Foto de Lucero comemorando o gol da vitória no estádio Presidente Vargas.

Jogada

Lucero celebra classificação do Fortaleza à final e faz apelo para torcida: 'estarmos todos juntos'

Atacante fez o gol da vitória no Clássico das Cores deste sábado (8)

Ian Laurindo* 08 de Março de 2025
Semifinais serão entre os dias 1º e 9 de março.

Jogada

Duelos das semifinais do Campeonato Cearense tem datas definidas; veja

Jogos serão transmitidos pela TV Verdes Mares

Fernanda Alves 23 de Fevereiro de 2025
Campeonato Cearense

Jogada

FCF remarca conselho técnico do Cearense 2025 para deliberar sobre fórmula e outros detalhes

Os dez clubes participantes vão se reunir na quinta-feira (14) para definir pontos do regulamento do certame

Brenno Rebouças 12 de Novembro de 2024
fares lopes

Jogada

Taça Fares Lopes 2024: fórmula de disputa é definida; veja grupos

A competição será dividida em dois grupos

Hugo Eduardo 16 de Setembro de 2024
Árbitro Luciano Miranda

Jogada

Série A volta a ter jogo apitado por árbitro cearense após quase três anos

Luciano Miranda foi designado para comandar o duelo entre Atlético-GO e Bahia

Brenno Rebouças 23 de Julho de 2024

Jogada

FCF solicitará mudança no local de Sport e Ceará pelo Nordestão caso não haja garantias de segurança

Entidade se reunirá com o Ceará na segunda-feira (1), para preparar documento conjunto ao STJD

Vladimir Marques 28 de Março de 2024
1 2 3