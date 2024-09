Taça Fares Lopes 2024: fórmula de disputa é definida; veja grupos

A fórmula de disputa da Taça Fares Lopes 2024 foi divulgada pela Federação Cearense de Futebol (FCF) na tarde desta segunda-feira (16). Com previsão de início para o dia 2 de novembro e encerramento no começo de dezembro, a competição conta com sete equipes, divididas em dois grupos através de um sorteio obedecendo ao ranking profissional.

Confira os grupos:

Grupo A: Fortaleza, Ferroviário, FC Atlético e Tirol

Grupo B: Ceará, Floresta e Caucaia

A primeira fase do torneio será realizada através de partidas onde os times do Grupo A enfrentam os do grupo B. Os duelos acontecem em apenas jogos de ida, e os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal.

Essa próxima fase acontece em jogos de ida e volta entre os dois primeiros clubes que avançaram do mesmo grupo. Os vencedores disputam a final da Fares Lopes em partidas de ida e volta.

O torneio já teve dez equipes diferentes levantando a taça. As equipes do Icasa, Guarani de Juazeiro, Horizonte e Ferroviário foram são as que mais levantaram o troféu da competição, com dois títulos cada.

Legenda: Duelo entre Ferroviário e Iguatu na final da Taça Fares Lopes de 2023. Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Ranking de campeões: