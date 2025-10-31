Diário do Nordeste
Copa Fares Lopes começa neste sábado (25): veja jogos da 1ª rodada

Competição será disputada por 10 clubes

Vladimir Marques 24 de Outubro de 2025

Quixadá e Caucaia devem estrear 'fora de casa' na Fares Lopes por falta de laudos de seus estádios

Clubes têm 18 dias para regularizar laudos e jogarem em casa na estreia

Vladimir Marques 15 de Outubro de 2025
Foto de Fernando Henrique

Time cearense contrata goleiro Fernando Henrique, ex-Ceará, para disputa da Taça Fares Lopes

O goleiro de 41 chega ao Vila Real, time de Sobral, por empréstimo junto ao Rio Branco-ES

Samir de Carvalho* 02 de Outubro de 2025

Ferroviário se apresenta visando a Taça Fares Lopes; clube terá um mês de pré-temporada

Tubarão da Barra busca o título da competição, que dá vaga na Copa do Brasil de 2026

Vladimir Marques 30 de Setembro de 2025
Erandir, ex-atleta do Fortaleza, e atualmente, treinador da equipe feminina das Leoas

Trajetória de Erandir no Fortaleza como atleta e treinador das Leoas do Pici | Jogada do Leão #30

Episódio tem a participação do Erandir, ex-atleta do Fortaleza, e atualmente, treinador da equipe feminina das Leoas

Redação 29 de Agosto de 2025

Tabela da Taça Fares Lopes é definida; veja datas e horários dos jogos

10 equipes disputam o título da competição que dá vaga na Copa do Brasil de 2026

Vladimir Marques 26 de Agosto de 2025

Taça Fares Lopes tem grupos, datas e fórmula de disputa definidos

Competição começa no dia 25 de outubro

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 21 de Agosto de 2025
Jogadores do Ferroviário comemoram título da Fares Lopes

Copa Fares Lopes define participantes para edição 2025; veja quem joga e ausências

Onze times disputarão o certame que vale vaga na Copa do Brasil de 2026

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 07 de Agosto de 2025
Episódio 19 do podcast Jogada do Leão

Sérgio Papellin de volta: É a esperança do Fortaleza? | Jogada do Leão #19

Episódio tem a participação dos jornalistas Betão Define e Jean Dantas

Redação 06 de Junho de 2025
Paulo Matheus, apresentador na página Expresso Tricolor, e o Marcos Matheus, da página Bora Leão são os convidados do Jogada do Leão #04

Análises sobre os inícios de temporada do Fortaleza | Jogada do Leão #04

Quarto episódio temas participações de Paulo Matheus, apresentador na página Expresso Tricolor, e o Marcos Matheus, da página Bora Leão

Fernanda Alves 14 de Fevereiro de 2025
