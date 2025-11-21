Taça Fares Lopes define últimas vagas para quartas e semifinal; Veja jogos

A 1ª Fase da Taça Fares Lopes será definida neste domingo (23), com 2 jogos, ambos pelo Grupo A, às 15 horas. Ferroviário x Fortaleza no PV e Quixadá x Atlético no Abilhão jogam por vagas nas quartas e semifinal da competição.

Legenda: Classificação da Fares Lopes com as classificações do Grupo A e B Foto: Reprodução / ogol

A situação do Grupo A é a seguinte. Ferroviário e Fortaleza fazem confronto direto por uma vaga. O Tubarão joga pelo empate para se classificar pelo menos às quartas de finais. Se vencer, o Ferrão terminará na liderança e vai direto para a semifinal.

O Leão só avança se vencer, e será líder, avançando para a semifinais se houver um empate entre Atlético x Quixadá.

Legenda: O Fortaleza precisa vencer o Ferroviário para avançar na Fares Lopes Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC

O Quixadá só se classifica se vencer o Atlético e o Ferroviário ganhar do Fortaleza.

Para a Águia, uma vitória o classifica. O time da Lagoa Redonda será líder se o Ferroviário empatar.

O Itapipoca tem 5 pontos, mas já fez seus 4 jogos. O time só avança se o Ferroviário vencer o Fortaleza e superar Atlético ou Quixadá no saldo de gols, caso um deles chega aos 5 pontos.

Grupo B definido

O Grupo B já foi definido, com o Ceará encerrando na liderança, com 9 pontos. O Vozão foi direto para a semifinal. O Tirol foi o vice-líder com 9, e o Maracanã foi o 3º também com 9.

Legenda: O Ceará terminou a 1ª Fase como líder do Grupo B Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Quando serão as fase finais

Todas as fases de mata-mata serão em jogo único. As quartas de finais ocorrem no dia 25. Os confrontos são: 2º do Grupo A x 3º do Grupo B e 2º do Grupo B x 3º do Grupo A.

As semifinais serão no dia 29 de novembro, com o Ceará enfrentando quem avançar do confronto: do 2° do Grupo A x 3° do Grupo B.

Quem encerrar na liderança do Grupo A, joga no mesmo dia contra o

2° do Grupo B x 3° do Grupo A.

A Final da Fares Lopes será no dia 2 de dezembro.