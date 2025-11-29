Diário do Nordeste
De virada, Maracanã bate o Ceará e vai à final da Fares Lopes

Equipes se enfrentaram neste sábado, no PV

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Maracanã vence o Ceará e está na final da Fares Lopes.
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Maracanã está na final da Taça Fares Lopes de 2025. A equipe eliminou o Ceará numa vitória por 2 a 1 na semifinal da competição neste sábado (29), no Estádio Presidente Vargas. Melk marcou para o Alvinegro, enquanto Everton Heleno e Jailson balançaram as redes pelo Azulão. 

O Vovô abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, quando Melk finalizou para deixar o dele após escapar da marcação. 

A virada do Azulão veio no segundo tempo, logo aos dois minutos. Everton Heleno chutou de fora da área e surpreendeu o goleiro Gustavo, que não conseguiu chegar na bola que foi no canto do gol. 

O segundo tento veio aos 30 minutos, após Jailson aproveitar bate-rebate na área para virar o marcador a favor do Maracanã. O Vovô quase empatou com Melk, mas a arbitragem marcou impedimento. Assim, o Maracanã garantiu a vitória. 

A equipe comandada por Júnior Cearense encerrou a primeira fase da competição em 3º lugar do Grupo B. Nas quartas de final passou pelo Itapipoca até superar o Ceará na semifinal. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota até aqui.

Já o time liderado pelo técnico Alison Herny encerrou a primeira fase na liderança do Grupo B e chegou ao mata-mata pela primeira vez na competição. Assim, deixou a disputa com uma campanha de três vitórias e duas derrotas. 

O rival do Maracanã na luta pelo título será decidido na segunda-feira (1º). Fortaleza e Tirol disputam a última vaga. As equipes se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), no PV.

