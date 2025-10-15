Quixadá e Caucaia devem estrear 'fora de casa' na Fares Lopes por falta de laudos de seus estádios

A Copa Fares Lopes 2025 começa em novembro e dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E 18 dias para o início da competição, dois clubes estão impossibilitados de jogarem em casa e, suas estreias por falta laudos de seus estádios: Quixadá e Caucaia.

O Canarinho do Sertão joga no Abilhão e estrearia no dia 2 de novembro lá contra o Ferroviário. Mas teve o jogo alterado para o Bandeirão, em Limoeiro do Norte por falta de laudos.

Já a Raposa Metropolitana, estreia no dia 4 contra o Tirol e joga no Raimundo de Oliveira. Também por falta de laudos, teve seu jogo transferido para o Presidente Vargas.

Legenda: O Quixadá que teve o Abilhão lotado como amuleto em sua campanha do acesso para a Série A, depende de laudos para jogar lá na Fares Lopes Foto: @soaresx_fotografo

Laudos que faltam

Em contato com a Federação Cearense de Futebol (FCF), a entidade explicou que 4 laudos são necessários para a liberação: Segurança, Bombeiros, Engenharia e Vigilância.

O Abilhão não tem os laudos dos Bombeiros e de Segurança. Já o Raimundo de Oliveira precisa dos 4 laudos para ser liberado.

O detalhe é que Quixadá e Caucaia jogaram a Série B do Cearense em seus estádios, mas os laudos venceram e precisam ser renovados.

A entidade informou que os dois clubes estão buscando a regularização de seus estádios, mas que não há prazo estabelecido pela FCF para que isso ocorra. Ou seja, os clubes jogarão em outras praças esportivas enquanto os laudos não forem renovados, e assim que ocorrer, poderão mandar seus jogos em casa.

Como restam 18 dias para o início da competição, se Quixadá e Caucaia conseguirem os laudos até lá, a FCF pode modificar a tabela e ambos jogarem em casa.