Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quixadá e Caucaia devem estrear 'fora de casa' na Fares Lopes por falta de laudos de seus estádios

Clubes têm 18 dias para regularizar laudos e jogarem em casa

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:39)
Jogada
Legenda: O Quixadá subiu para a Série A Cearense com grandes públicos no Abilhão
Foto: cleytonfotoesporte

A Copa Fares Lopes 2025 começa em novembro e dá ao campeão uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E 18 dias para o início da competição, dois clubes estão impossibilitados de jogarem em casa e, suas estreias por falta laudos de seus estádios: Quixadá e Caucaia.

O Canarinho do Sertão joga no Abilhão e estrearia no dia 2 de novembro lá contra o Ferroviário. Mas teve o jogo alterado para o Bandeirão, em Limoeiro do Norte por falta de laudos.

Já a Raposa Metropolitana, estreia no dia 4 contra o Tirol e joga no Raimundo de Oliveira. Também por falta de laudos, teve seu jogo transferido para o Presidente Vargas.

Legenda: O Quixadá que teve o Abilhão lotado como amuleto em sua campanha do acesso para a Série A, depende de laudos para jogar lá na Fares Lopes
Foto: @soaresx_fotografo

Laudos que faltam

Em contato com a Federação Cearense de Futebol (FCF), a entidade explicou que 4 laudos são necessários para a liberação: Segurança, Bombeiros, Engenharia e Vigilância.

O Abilhão não tem os laudos dos Bombeiros e de Segurança. Já o Raimundo de Oliveira precisa dos 4 laudos para ser liberado.

O detalhe é que Quixadá e Caucaia jogaram a Série B do Cearense em seus estádios, mas os laudos venceram e precisam ser renovados.

A entidade informou que os dois clubes estão buscando a regularização de seus estádios, mas que não há prazo estabelecido pela FCF para que isso ocorra. Ou seja, os clubes jogarão em outras praças esportivas enquanto os laudos não forem renovados, e assim que ocorrer, poderão mandar seus jogos em casa.

Como restam 18 dias para o início da competição, se Quixadá e Caucaia conseguirem os laudos até lá, a FCF pode modificar a tabela e ambos jogarem em casa.

Assuntos Relacionados

Jogada

Quixadá e Caucaia devem estrear 'fora de casa' na Fares Lopes por falta de laudos de seus estádios

Clubes têm 18 dias para regularizar laudos e jogarem em casa

Vladimir Marques Há 30 minutos
Fernando Sobral e Brítez disputam bola em jogo pelo campeonato cearense de 2025

Jogada

Fortaleza se solidariza com Fernando Sobral, jogador do Ceará que perdeu a mãe

Alvinegro entra em campo nesta quarta-feira, pelo Brasileiro

Redação Há 1 hora

Jogada

Mirassol x Internacional pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 28ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Norde Vôlei participa de torneio amistoso internacional em Joinville/SC; veja tabela de jogos

Time comandado por Marcelo Negrão enfrentará equipes da Superliga A e o Ciudad Volley, da Argentina, no primeiro jogo internacional da sua história

Redação Há 2 horas

Jogada

Botafogo x Flamengo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 28ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas
Estêvão em ação pelo Chelsea

Jogada

Estêvão concorre ao prêmio Golden Boy de melhor jogador jovem do mundo; veja lista

O atacante do Chelsea é o único brasileiro finalista da premiação

Alexandre Mota Há 2 horas