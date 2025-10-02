Time cearense contrata goleiro Fernando Henrique, ex-Ceará, para disputa da Taça Fares Lopes
O goleiro de 41 chega ao Vila Real, time de Sobral, por empréstimo junto ao Rio Branco-ES
O Vila Real acertou a contratação do experiente goleiro Fernando Henrique, ex-Ceará e Fluminense, para a disputa da Taça Fares Lopes. O atleta de 41 anos chega por empréstimo junto ao Rio Branco-ES e vai reforçar o time de Sobral na busca de uma vaga na Copa do Brasil de 2026.
O atleta acumula duas passagens pelo Ceará, totalizando 184 partidas oficiais vestindo a camisa do Alvinegro. Em 2025, antes de retornar ao futebol cearense, Fernando foi um dos destaques do Rio Branco-ES na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O goleiro ajudou o time na campanha que parou nas oitavas de final quando a equipe foi desclassificada pela Inter de Limeira, que posteriormente conseguiu o acesso à Série C.
Fundado em junho de 2025, o Vila vai para a sua segunda competição no futebol profissional em toda sua história. Depois de disputar o Campeonato Cearense Série C, a equipe sobralense vai participar da Fares Lopes pela primeira vez. A equipe comandada por Washington Luiz, ex-Iguatu, está no Grupo B da competição, que também conta com Ceará, Tirol, Caucaia e Maracanã.
PRÓXIMOS JOGOS DO VILA REAL
- Ceará x Vila Real - 25/10 – Sábado, 16h
- Vila Real x Caucaia - 01/11 – Sábado, 16h
- Tirol x Vila Real - 08/11 – Sábado, 16h
- Vila Real x Maracanã - 15/11 – Sábado, 16h