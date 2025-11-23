Diário do Nordeste
Quartas de Final da Taça Fares Lopes estão definidas: Veja jogos

Ceará e Fortaleza foram direto para a semifinal ao liderarem seus grupos

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:07)
Jogada
Legenda: O Ferroviário garantiu vaga nas quartas da Fares Lopes na 3ª colocação do Grupo A
Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

As quartas de Final da Taça Fares Lopes estão definidas após os jogos desde domingo (23). Se classificaram pelo Grupo A: Fortaleza, Itapipoca e Ferroviário.

Legenda: Classificação Final da 1ª Fase da Fares Lopes, com 3 classificados de cada grupo
Foto: Reprodução / FCF

O Leão foi líder do Grupo A ao vencer o Tubarão da Barra por 2x1 no Presidente Vargas, com gol nos acréscimos. 

Com a liderança, o Fortaleza foi direto para as semifinais, assim como o Ceará no Grupo B, que já tinha sido definido. Também pelo Grupo B, Tirol, vice-líder e Maracanã, 3º colocado, foram para as quartas de final.

O Ferroviário terminou a 1ª Fase em 3º, só garantindo a classificação por ter melhor saldo de gols que o Quixadá. O Canarinho do Sertão até venceu o Atlético por 2x0, mas ficou fora. O segundo colocado foi o Itapipoca, que não jogou na rodada e se classificou pelos resultados paralelos.

Confrontos

A Federação Cearense de Futebol já publicou a tabela das próximas fases da competição.

Quartas de Final

Dia 26 - 19 horas

Itapipoca x Maracanã - Perilo Teixeira

Dia 27 - 20 horas

Tirol x Ferroviário - Presidente Vargas

Semifinais

Dia 29 - 16 horas

Ceará x vencedor de Itapipoca x Maracanã

Fortaleza x vencedor de Tirol x Ferroviário

Final

Dia 4/12

