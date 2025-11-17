Diário do Nordeste
Ceará vence Caucaia e avança na liderança no Grupo B da Fares Lopes

Alvinegro, que disputa o torneio com elenco sub-20, passou em 1° lugar pelo critério dos gols marcados

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Alvinegro disputa o torneio com elenco sub-20, passou em 1° lugar e está garantido nas semifinais da Taça
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará superou o Caucaia por 2 a 1 na tarde desta segunda-feira (17), em partida pela quarta e última rodada da fase de grupos da Taça Fares Lopes no Estádio Presidente Vargas (PV). Com o triunfo, o Alvinegro terminou concluiu a primeira fase da competição na liderança do Grupo B. Jogando o torneio com o elenco sub-20, Pedro Esli e Guilherme foram os autores do gol do Vovô, já Caic diminuiu para a Raposa Metropolitana.

Em quatro partidas disputadas, o Vovô teve três vitórias e uma derrota. Mesmo empatado com Tirol e Maracanã em pontos, o Alvinegro fica com a primeira colocação da chave devido ao critério de desempate dos gols marcados.  

Com a liderança garantida, o Ceará conquistou a classificação direta para às semifinais da competição tradicional estadual. Já no Grupo A, a 4ª rodada está marcada para acontecer neste sábado (22), com a bola rolando às 15h para Fortaleza x Ferroviário e Quixadá x Atlético Cearense.

PRÓXIMA FASE DA TAÇA FARES LOPES

Com a definição do chaveamento A, a próxima fase deve acontecer no dia 29 de novembro (sábado), com os duelos entre o do 2° do Grupo A x 3° do Grupo B, com o vencedor enfrentando o Ceará e 3° do Grupo A x 2° do Grupo B, encarando o primeiro colocado do A.

