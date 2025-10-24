Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Copa Fares Lopes começa neste sábado (25): veja jogos da 1ª rodada

Competição será disputada por 10 clubes

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:54)
Jogada
Legenda: O Fortaleza, que estreia neste sábado na Copa Fares Lopes 2025, jogará com sua equipe Sub-20, assim como seu rival Ceará
Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC

A Copa Fares Lopes começa neste sabado (25). A edição de 2025 dá uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem ao campeão. São 10 equipes, divididas em 2 grupos de 5.

Como são grupos de 5 times, sempre um time 'folga' na rodada por grupo. Assim, na 1ª rodada, o Ferroviário não entra em campo pelo Grupo A, assim como o Caucaia no Grupo B.  As duas equipes estreiam na 2ª rodada, nos dias 1 e 2 de novembro.

Grupos da Fares Lopes

Legenda: A Copa Fares Lopes tem 2 grupos de 5 times
Foto: Reprodução / FCF

Serão 5 rodadas na 1ª Fase, com quartas, semifinal e final em jogo único. Assim, a competição terá 8 datas, iniciando no dia 25 de outubro e terminando no dia 29 de novembro.


Jogos da 1ª rodada

1ª rodada: 

25/10 - 15h

Fortaleza x Quixadá

26/10 - 15h

Maracanã x Tirol
Ceará x Vila Real

27/10 - 15h

Atlético x Itapipoca

Assuntos Relacionados

Jogada

Copa Fares Lopes começa neste sábado (25): veja jogos da 1ª rodada

Competição será disputada por 10 clubes

Vladimir Marques Há 26 minutos

Jogada

Ceará perde para o Traipú na prorrogação e está eliminado do Brasileiro de Futsal

Vozão venceu no tempo normal por 2x1, mas na prorrogação, acabou derrotado por 4x0

Vladimir Marques e Crisneive Silveira Há 45 minutos
treinador

Jogada

Maranguape anuncia Jazon Vieira como novo técnico para 2026

Profissional de 57 anos tem experiência em diversos clubes brasileiros

Crisneive Silveira 24 de Outubro de 2025

Jogada

Polícia irá fiscalizar presença de torcedores do Flamengo em setor para público do Fortaleza

Recomendação do MP é focada na segurança dos torcedores

Redação 24 de Outubro de 2025

Jogada

Com sete desfalques, Flamengo divulga relacionados contra o Fortaleza; veja provável escalação

Rubro-Negro enfrenta o Leão no sábado (25), no Castelão pela 30ª rodada

Vladimir Marques 24 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Sem Dieguinho e Marcos Victor, Ceará embarca para enfrentar Atlético-MG; veja relacionados

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena MRV

Crisneive Silveira e Samuel Conrado 24 de Outubro de 2025