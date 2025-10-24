Copa Fares Lopes começa neste sábado (25): veja jogos da 1ª rodada

A Copa Fares Lopes começa neste sabado (25). A edição de 2025 dá uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem ao campeão. São 10 equipes, divididas em 2 grupos de 5.

Como são grupos de 5 times, sempre um time 'folga' na rodada por grupo. Assim, na 1ª rodada, o Ferroviário não entra em campo pelo Grupo A, assim como o Caucaia no Grupo B. As duas equipes estreiam na 2ª rodada, nos dias 1 e 2 de novembro.

Grupos da Fares Lopes

Legenda: A Copa Fares Lopes tem 2 grupos de 5 times Foto: Reprodução / FCF

Serão 5 rodadas na 1ª Fase, com quartas, semifinal e final em jogo único. Assim, a competição terá 8 datas, iniciando no dia 25 de outubro e terminando no dia 29 de novembro.



Jogos da 1ª rodada

1ª rodada:

25/10 - 15h

Fortaleza x Quixadá

26/10 - 15h

Maracanã x Tirol

Ceará x Vila Real

27/10 - 15h

Atlético x Itapipoca