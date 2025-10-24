Copa Fares Lopes começa neste sábado (25): veja jogos da 1ª rodada
Competição será disputada por 10 clubes
A Copa Fares Lopes começa neste sabado (25). A edição de 2025 dá uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem ao campeão. São 10 equipes, divididas em 2 grupos de 5.
Como são grupos de 5 times, sempre um time 'folga' na rodada por grupo. Assim, na 1ª rodada, o Ferroviário não entra em campo pelo Grupo A, assim como o Caucaia no Grupo B. As duas equipes estreiam na 2ª rodada, nos dias 1 e 2 de novembro.
Grupos da Fares Lopes
Serão 5 rodadas na 1ª Fase, com quartas, semifinal e final em jogo único. Assim, a competição terá 8 datas, iniciando no dia 25 de outubro e terminando no dia 29 de novembro.
Jogos da 1ª rodada
1ª rodada:
25/10 - 15h
Fortaleza x Quixadá
26/10 - 15h
Maracanã x Tirol
Ceará x Vila Real
27/10 - 15h
Atlético x Itapipoca
