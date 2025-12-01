Tirol supera Fortaleza nos pênaltis e está na Final da Taça Fares Lopes
Coruja vai encarar o Maracanã na final em jogo único, no dia 5
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:33)
O Tirol é finalista da Taça Fares Lopes. A Coruja venceu o Fortaleza nos pênaltis 5x3 na noite desta segunda-feira (1), no PV e garantiu vaga na decisão do dia 5 contra o Maracanã.
As duas equipes empataram no tempo normal em 1x1. Ciel abriu o placar para o Tirol aos 7 minutos do 1º tempo em belo chute de cobertura e João Costa empatou para o Fortaleza aos 17 do 2º tempo.
Com a igualdade, a partida foi para as penalidades, com o goleiro Rayr pegando uma penalidade e Edson Carius convertendo a cobrança decisiva para a classificação do Tirol.
Assuntos Relacionados