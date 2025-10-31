Ferroviário estreia na Fares Lopes, veja jogos do fim de semana pela 2ª rodada

A 2ª rodada da Copa Fares Lopes acontece neste fim de semana, com destaque para a estreia do Ferroviário. O Tubarão da Barra, que 'folgou' na 1ª rodada - um time por grupo folga a cada rodada - estreia neste domingo (2), contra o Quixadá, às 15 horas, no estádio Bandeirão, em Limoeiro do Norte.

O Ferroviário é treinado por Marcelo Vilar e vem reformulado para a competição. Das contratações, destaque para os goleiros Matheus Inácio e André Luiz, e o do atacante Renanzinho.

De remanescentes da campanha da Série D do Brasileiro, ficaram: Wesley, Léo Paraiso, João Neto, Kiuan, Iago, Tiago Pulga, Gabriel Moyses e Thalisson.

A equipe fez alguns jogos-treinos, como na vitória de 3x0 diante do Caucaia, gols de Léo Paraíso, Ruan e Brayan.

Outros jogos

Ceará e Fortaleza, que jogam com suas equipes Sub-20, também entram em campo no fim de semana. Pela 2ª rodada, o Vovô enfrenta o Tirol no sábado e o Leão visita o Itapipoca no domingo.

Ambos já estrearam, com o Alvinegro goleando o Vila Real, de Sobral, por 4x0 no PV, o Tricolor de Aço empatando em 0x0 com o Quixadá, também no PV.

Nos outros jogos da 1ª rodada, o Tirol venceu o Maracanã por 1x0 no Almir Dutra e o Atlético venceu o Itapipoca por 2x0 no PV.

Classificação após a 1ª rodada

Legenda: Classificação da Fares Lopes após a 1ª rodada Foto: Reprodução / FCF

Veja jogos da 2ª rodada