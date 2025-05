Fortaleza x Atlético Bucaramanga: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza tem nas mãos a chance de passar com uma rodada de antecedência para as oitavas de final da Libertadores. O Tricolor de Aço vai enfrentar o Atlético Bucaramanga (COL) nesta terça-feira (13), às 21h30, ‘. As equipes do grupo E se reencontram após o empate em 1 a 1 no dia 23 de abril, no Estádio Américo Montanini.

O Leão do Pici chega embalado após vencer duas partidas seguidas com goleadas: contra o Colo-Colo, na Libertadores, por 4 a 0; e contra o Juventude, no Brasileirão, por 5 a 0. Já são seis jogos sem perder - quatro empates e duas vitórias, onze gols marcados e dois sofridos. No grupo E, o Laion é o segundo colocado com sete pontos, empatado com o Racing, separados pelo saldo de gols: o Fortaleza tem quatro e o Racing tem nove gols positivos.

O cenário para o Bucaramanga é diferente. A equipe foi goleada na última rodada da Liberta pelo Racing, mas venceu o Independiente Medellín no Campeonato Colombiano e está na 12ª colocação da tabela. Para se manter vivo na competição, precisa vencer o Fortaleza. Os Leopardos estão em terceiro, com cinco pontos. Este será o primeiro jogo dos colombianos no Brasil, na segunda vez que participam da Libertadores.

No retrospecto, é o segundo confronto entre as equipes. Jogando como mandante, o Fortaleza vem de três jogos consecutivos marcando gols e com somente um empate em 15 jogos e uma derrota nas últimas sete partidas. Como visitante, o Atlético Bucaramanga está há sete jogos consecutivos marcando gols. Por outro lado, os colombianos estão há seis partidas consecutivas sofrendo gols e sem ganhar há dois jogos consecutivos. Nos últimos seis jogos, o Bucaramanga só venceu uma partida.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Tricolor de Aço está com três atletas no Departamento Médico. Já estavam no DM e permaneceram, segundo o boletim médico divulgado na última partida pelo Fortaleza, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, com uma entorse no tornozelo direito; o atacante Moisés, que está com um edema muscular em posterior da coxa esquerda. A novidade foi o meia Zé Welison, com um edema muscular no adutor da coxa esquerda. Todos devem ficar de fora do jogo.

Desde o início da temporada, Juan Pablo Vojvoda não repetiu a escalação, chegando a surpreender em muitas escolhas e esquemas táticos. Das últimas três partidas que o Fortaleza apresentou um melhor desempenho, Vojvoda fez sete alterações no total: três entre o jogo contra o São Paulo e o Colo-Colo, e quatro entre o confronto contra o Colo-Colo e o Juventude, apenas conservando um miolo principal.

A expectativa para o jogo desta terça-feira, é que ele mantenha a base principal do elenco e faça modificações pontuais a partir do perfil da equipe adversária.

COMO CHEGA O ATLÉTICO BUCARAMANGA

O técnico Leonel Álvarez terá o retorno do atacante Luciano Pons, recuperado de uma lesão. O atacante tem habilidade com a bola aérea e é um dos nomes importantes dos Leopardos.

Com Pons se somando novamente ao grupo, todos os atletas ficam à disposição do treinador Álvarez para o duelo. A equipe chegou em Fortaleza no último domingo (11) e realizaram o treino de apronto para o jogo no CT do Ceará durante essa segunda-feira (12).

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela ESPN e Disney+.

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco; Pochettino, Lucas Sasha, Martínez; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético Bucaramanga: Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao, Hinestroza; Castro, Flores, Castañeda, Sambueza, Londoño; Pons. Técnico: Leonel Álvarez.

FORTALEZA X ATLÉTICO BUCARAMANGA | FICHA TÉCNICA

Competição: 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores (Grupo E)

Local: Arena Castelão

Data: 12/05/2025 (sábado)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Assistente 1: Milciades Saldivar (PAR)

Assistente 2: Eduardo Britos (PAR)

Quarto Árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

VAR: Mario Diaz de Vivar (PAR)

AVAR: Esteban Testta (PAR)