Pikachu lamenta resultado mas demonstra confiança na classificação do Fortaleza 'Faltou capricho'

O Fortaleza empatou nesta terça-feira (13) com o Atlético Bucaramanga por 0 a 0, na Arena Castelão. Em duelo válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o resultado, muito pelas chances de gols desperdiçadas pelo Leão, adiou a classificação para próxima fase da competição. Yago Pikachu do Tricolor, lamentou o resultado e projetou sobre a decisão da classificação do clube na última rodada da fase de grupos contra a equipe do Racing.

'Talvez até o empate seja bom para a gente lá na Argentina. Falta terminar a rodada e o Racing joga amanhã. É lógico que é uma frustração pelo resultado de hoje. A gente queria muito e tentamos de todas as formas garantir essa classificação jogando em casa. Desperdiçamos algumas chances, mas agora é levantar a cabeça.' Yago Pikachu Jogador do Fortaleza

A situação do Fortaleza pode ter se complicado na Copa Libertadores. Caso tivesse vencido a equipe colombiana no Castelão, o Leão teria garantido a classificação para as oitavas de finais do torneio continental. Agora, mesmo bastando uma vitória simples na 6ª e última rodada do grupo E, o Tricolor poderá avançar de fase ainda com um empate, a depender do resultado confronto entre Bucaramanga x Colo-Colo, no Chile. Entretanto, no Estádio El Cilindro, contra o Racing, equipe que ocupa a liderança da chave e venceu o duelo em Fortaleza por 3 a 0, na estreia da competição, o compromisso passa a ser considerado mais difícil do que o desta terça (12), em ganhar sob seus domínios os Leopardos.

'Feliz pelo que a equipe vem produzindo, hoje faltou um pouco de capricho e sorte. Vamos buscar na Argentina. Jogo díficil, mas temos totais chances ainda’, projetou o ala sobre a partida realizada no fim do mês de maio, no dia 29, às 21h30.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (17), às 18h30, no Estádio São Januário, contra a equipe do Vasco, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

* Sob supervisão de Vladimir Marques