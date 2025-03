Lucero celebra classificação do Fortaleza à final e faz apelo para torcida: 'estarmos todos juntos'

Após um momento turbulento na temporada de 2025, o Fortaleza venceu os últimos dois jogos e aliviou à pressão. Neste sábado (8), inclusive, superou o Ferroviário por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas (PV), e garantiu vaga na final do Campeonato Cearense de 2025. Autor do gol da vitória, Lucero celebrou a classificação e avaliou também o cenário de cobrança das últimas semanas.

“Um jogo muito difícil. Na verdade, temos que parabenizar o Ferroviário que fez um grande trabalho. Sabíamos que íamos lutar e que ia ser difícil, mas é futebol, o futebol está muito igualado. Acreditamos em nós, nossos jogadores, elenco, comissão e diretoria. Se não estamos todos juntos, não seguimos. Esta tem que ser a política, estarmos todos juntos e ir para frente. São situações do futebol, não se pode ganhar sempre. O importante é, em um momento como este, dar um gol para a vitória”, declarou.

Assim, o Leão venceu duas vezes seguidas o Clássico das Cores, sendo o primeiro confronto válido pela Copa do Nordeste e o segundo pelo jogo de volta da semifinal do Estadual. Os resultados então espantam o momento negativo e confirmam a classificação, gerando ânimo para o clube e para a torcida.

Cobrança por resultados

É bem verdade que, nas partidas anteriores, o Fortaleza e também o Lucero estavam sendo cobrados por parte da torcida. Até o jogo deste sábado (8), válido pela semifinal do Campeonato Cearense, a equipe tinha vencido uma das últimas cinco partidas. O momento de crise, inclusive, fez com que Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, realizasse coletiva de imprensa para falar sobre a fase do time e das críticas dos torcedores.

Na ocasião, o dirigente reconheceu que a equipe precisava apresentar melhora e ressaltou que, em momentos decisivos, o Leão costuma crescer. Além disso, outro ponto levantado pelo dirigente foi o local na qual a partida seria realizada. Paz queria que o jogo fosse na Arena Castelão e alegou que era um direito do time definir onde o duelo seria disputado por ter tido melhor campanha em relação ao Ferroviário.

Apesar do apelo, a Federação Cearense de Futebol (FCF) marcou o respectivo jogo para o estádio Presidente Vargas (PV). O mesmo se aplica ao Ceará, que também fez o mesmo pedido, mas terá de atuar no PV. A medida existe por conta de uma portaria do Governo do Estado que exige um intervalo de 66 horas entre jogos na Arena Castelão.

*Sob supervisão de João Bandeiro Neto