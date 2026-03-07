GP da Austrália na Fórmula 1 2026: horário, onde assistir e grid
Pilotos vão à pista no domingo para a primeira corrida da F1 2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Os 22 pilotos da Fórmula 1 vão à pista neste domingo (8), às 1h de Brasília, no Circuito de Albert Park, para disputar o Grande Prêmio (GP) da Austrália. É o primeiro desafio na temporada de 2026 da F1, principal categoria do automobilismo.
ONDE ASSISTIR
- Globo
- Sportv 3
GRID DE LARGADA
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alexander Albon (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin)
GP DA AUSTRÁLIA 2026 | FICHA TÉCNICA
- Local: Circuito de Albert Park
- Data: 08/03/2026 (domingo)
- Horário: 1h (de Brasília)
- Pole position: George Russell (Mercedes)
