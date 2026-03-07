Diário do Nordeste
GP da Austrália na Fórmula 1 2026: horário, onde assistir e grid

Pilotos vão à pista no domingo para a primeira corrida da F1 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: George Russell, piloto da Mercedes
Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP

Os 22 pilotos da Fórmula 1 vão à pista neste domingo (8), às 1h de Brasília, no Circuito de Albert Park, para disputar o Grande Prêmio (GP) da Austrália. É o primeiro desafio na temporada de 2026 da F1, principal categoria do automobilismo.

ONDE ASSISTIR

  • Globo
  • Sportv 3

GRID DE LARGADA

  1. George Russell (Mercedes)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Isack Hadjar (Red Bull)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Liam Lawson (Racing Bulls)
  9. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  10. Gabriel Bortoleto (Audi)
  11. Nico Hulkenberg (Audi)
  12. Oliver Bearman (Haas)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Alexander Albon (Williams)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Fernando Alonso (Aston Martin)
  18. Sergio Pérez (Cadillac)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Max Verstappen (Red Bull)
  21. Carlos Sainz (Williams)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)

GP DA AUSTRÁLIA 2026 | FICHA TÉCNICA

  • Local: Circuito de Albert Park
  • Data: 08/03/2026 (domingo)
  • Horário: 1h (de Brasília)
  • Pole position: George Russell (Mercedes)
