Marcelo Paz nega crise interna no Fortaleza, mas reconhece momento ruim e cobra melhora: "nada justifica"

A terça-feira de Carnaval foi de explicações no Pici. O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista coletiva e falou sobre diversos assuntos, inclusive reconhecendo o momento ruim do time e cobrando melhora.

"Sobre o momento esportivo, não é um bom momento, isso a gente tem que reconhecer. Não é normal o Fortaleza, nos últimos 4 jogos, não ter boas atuações. Não só as três derrotas e um empate, mas as atuações não foram boas. Desses 400 minutos, talvez a gente tenha tido 70 ou 80 minutos bons. A gente tem que reconhecer. Não tem nenhuma desculpa que justifique isso. Nada justifica as atuações, que realmente estão abaixo. A gente tem que reconhecer e todo mundo aqui no Pici sabe disso. Estou representando a fala dos jogadores, da comissão técnica e todo mundo que faz o departamento de Futebol. O momento é ruim e a gente precisa voltar a vencer para sair dessa má fase o mais rápido possível", afirmou, encarando também com naturalidade as críticas pessoais a ele direcionadas.

"Quanto as críticas a mim, faz parte. Já vivi muita coisa no clube. Não me surpreende, faz parte, e ganhar é o melhor remédio. Ganhando, tudo funciona, tudo se reverte e a vida segue".

CRISE INTERNA?

Marcelo Paz fez questão, porém, de negar problemas internos no elenco. Inclusive desmentindo boatos sobre insatisfação por disparidade salarial entre jogadores.

"Quando o momento não é bom, as falas se repetem. 'Ah, que tem salário atrasado'. Mas no Fortaleza atual não dá pra dizer isso. Em outras épocas diziam. Bicho atrasado, ciúme, vaidade, sempre surgem teorias. Vai de tudo. Quando o momento não é bom, busca de tudo para se justificar. Eu não vejo essa ciumeira. 'Ah, porque fulano veio com salário maior que os outros'. Não é verdade. Nenhum dos que vieram tem salários maiores que os outros da posição. Nenhum. Estão dentro da realidade de mercado do Fortaleza. Todos, sem exceção. David Luiz, Pol Fernández, Diogo Barbosa...todos estão dentro da realidade de salário dentro da sua posição. Então não é distorção salarial no elenco, quem disser isso está mentido.