Fortaleza tenta contratação do lateral-esquerdo Marcelo Hermes, do Criciúma

Pensando nas contratações para a temporada 2026, surge o primeiro nome na mira do Fortaleza, que é o lateral-esquerdo Marcelo Hermes, atualmente no Criciúma. Neste ano, ele tinha contrato com o Juventude por empréstimo.

Segundo apurações do Diário do Nordeste, o atleta de 30 anos recebeu sondagens de outras equipes, como a Chapecoense. O Criciúma tem a preferência, em caso de venda, pelo Fortaleza, visando que a Chape é um concorrente direto em competições estaduais e nacionais. O intuito do clube é manter o lateral para o elenco de 2026.

Marcelo Hermes está no Criciúma desde 2022. Ele tem 173 jogos, com 69 gols marcados e 51 assistências. No empréstimo ao Juve, o atleta chegou no mês de julho, fez 22 partidas, marcou dois gols e deu cinco assistências.