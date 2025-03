Fortaleza x Ferroviário: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O último Clássico das Cores, dos três marcados em uma semana, será neste sábado (8), a partir das 16h30, no Estádio Presidente Vargas, no jogo de volta da Semifinal do Cearense, valendo vaga na final do Manjadinho. Tudo está indefinido, porque o primeiro jogo terminou em um empate sem gols, deixando as chances iguais para os dois adversários.

Na partida da última quarta-feira (5), no Clássico das Cores pela Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço levou a melhor, com um placar de 4 a 0, gols de Moisés (2x), Yago Pikachu e Renato Kayzer.

O Fortaleza ficou de fora da grande decisão do Estadual em 2017, quando foi eliminado pelo Ferroviário na semifinal. Foi também a última vez que o Tubarão da Barra foi finalista do Cearense, sendo o vice-campeão daquele ano.

No retrospecto, a invencibilidade da “Era Vojvoda” se manteve com nove partidas, sendo cinco vitórias e quatro empates. Na história do Clássico das Cores, são 86 partidas, com 45 vitórias do Fortaleza, 24 empates e 16 triunfos do Ferroviário. A última vitória da equipe coral no Clássico foi em março de 2020, por 1 a 0, pelo Campeonato Cearense.

COMO CHEGA O FORTALEZA

A última partida do Fortaleza deu ao torcedor tricolor o sinal de esperança para os bons resultados do Leão. A equipe emplacou quatro gols contra o próprio Ferroviário, após 30 dias sem vencer. O atacante Renato Kayzer, autor do último gol no jogo, pontuou sobre as oscilações e a confiança de fazer um bom jogo.

"Sempre buscamos melhorar algumas coisas. A gente está trabalhando durante a semana e é normal no começo de ano, ter esses momentos, perdendo jogos ou sequências que as coisas não acontecem, é normal no futebol. Mas estamos nos doando, queremos fazer um grande ano". Renato Kayzer Atacante do Fortaleza

Para este duelo decisivo, Juan Pablo Vojvoda tem como dúvidas o lateral-direito Eros Mancuso e o zagueiro Brítez. Mancuso passou pelo processo de avaliação durante a semana, após sentir uma pancada no joelho e não conseguir dar continuidade no primeiro jogo contra o Ferrão, no último sábado (1º). Ele não foi relacionado para a partida contra o Tubarão do último dia 5.

O zagueiro Brítez, que estava com um edema anterior na coxa direita, voltou para os atletas relacionados de Vojvoda na partida da Copa do Nordeste. Ele entrou durante o segundo tempo e sentiu dores no tornozelo esquerdo. O atleta também passou pelo processo de avaliação do Departamento Médico do Fortaleza e pode não estar entre os relacionados.

Já o atacante Marinho, que estava com um desconforto na posterior da coxa esquerda, não foi para o último jogo por opção técnica, mas já estava recuperado. A expectativa é que ele volte ao elenco tricolor na partida decisiva.

COMO CHEGA O FERROVIÁRIO

A equipe treinada por Tiago Zorro sofreu uma goleada por quatro a zero do Fortaleza, num duelo no qual o treinador optou por uma equipe alternativa, sem as principais peças do elenco, poupando oito atletas. O técnico tem a ciência de que não é um resultado normal, que, segundo ele, não abalou o grupo e quer o resultado positivo.

“Não é um resultado normal. As minhas equipes têm dado respostas positivas mesmo modificadas e não foi a atuação que esperávamos. Mas não estamos abalados. Temos este jogo no sábado e a responsabilidade está do lado do Fortaleza. Vamos buscar o resultado positivo". Tiago Zorro Técnico do Ferroviário

O Tubarão terá o retorno dos atletas principais, como os experientes Matheus Cavichioli e Ciel. No último embate, o volante Willyam Maranhão, estava com entorse no tornozelo, e o atacante Kiuan, sofreu uma lesão na parte posterior da coxa, foram desfalques e podem se manter no Departamento Médico para o jogo deste sábado (8).

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela TV Verdes Mares.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Martínez (Lucas Sasha), Pol Fernandéz, Pochettino; Yago Pikachu (Marinho), Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ferroviário: Matheus Cavichioli; Lucas Ramires, Wesley Junio e Iago; Kauê Leonardo, Gharib, Kevin Rivas, Janeudo e Pablo Alves; Allanzinho e Ciel. Técnico: Tiago Zorro.

FORTALEZA x FERROVIÁRIO | FICHA TÉCNICA

Competição: Semifinal do Campeonato Cearense (Jogo da volta)

Local: Estádio Presidente Vargas (PV)

Data: 08/03/2025 (quarta-feira)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (MASTER CBF)

Árbitro Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Renan Aguiar da Costa (CBF)

Quarto Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CBF)

Quinto Árbitro: Wanderson Marques Martins (CBF)

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CBF)

AVAR 1: Eleuterio Felipe Marques Junior (CBF)

AVAR 2: Joanilson Scarcella de Lima (CBF)

Observador do VAR: Paulo Silvio dos Santos (CBF)

Quality Manager: Carlos Radmés Sousa da Silva (CBF)

Inspetor de Arbitragem: Marcos Antonio da Silva Sampaio