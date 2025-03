Ferroviário x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O primeiro Clássico das Cores de 2025 acontece neste sábado (1º), partida válida pela Semifinal do Campeonato Cearense. Quem vencer o duelo coloca um pé na final do Manjadinho. De um lado, o Ferroviário que há 30 anos conquistou o título de campeão cearense. Do outro, o Fortaleza, que quer levantar a taça de campeão e quebrar o empate de títulos com o principal rival, o Ceará.

Sem avançar para as finais desde 2017, Tiago Zorro, treinador do Ferrão, vê na vitória como uma luz para tentar conquistar o título de campeão cearense.

Já o Leão do Pici teve dez dias sem partidas, após três derrotas seguidas na temporada. Juan Pablo Vojvoda, técnico do Laion, assumiu a responsabilidade da sequência negativa. Para enfrentar o Ferroviário, a expectativa é de chegar com força total na partida.

Nos retrospectos mais recentes, o Fortaleza tem sete jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e três empates, trunfo da “Era Vojvoda”. No total, o Tricolor de Aço também está na vantagem: são 84 partidas, com 44 vitórias do Fortaleza, 24 empates e 16 triunfos do Ferroviário. A última vez que o Ferrão venceu o Clássico das Cores foi em março de 2020, por 1 a 0, pelo Cearense.

COMO CHEGA O FERROVIÁRIO

O Tubarão da Barra foi para as quartas de final e em disputas contra o Tirol, conquistou a vaga nas semis. Por outro lado, a equipe foi derrotada nos pênaltis pelo Maracanã, na 1ª fase da Copa do Brasil na última quarta-feira (26).

Zorro joga como mandante, quer levar em consideração o fator como vantajoso, contando com a força da dupla de atacantes Allanzinho e Ciel. Atualmente, o Ferroviário tem seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas, em 14 confrontos, somadas com Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

COMO CHEGA O FORTALEZA

A equipe tricolor terminou a primeira fase do Cearense como líder do grupo B e não precisou disputar as quartas de final da competição. Foram três derrotas consecutivas na Copa do Nordeste. No Estadual, o Leão segue invicto.

No departamento médico, a única dúvida ainda é Emmanuel Martínez, que estava no último boletim médico, divulgado no dia 19 de fevereiro, na partida contra o Vitória. O atleta tratava um edema anterior na coxa direita. Para o jogo, Vojvoda quer contar com a força máxima em campo, centralizando nos atletas mais utilizados pelo treinador até aqui, como por exemplo, o trio de atacantes Marinho, Moisés e Lucero.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jefão, Iago; Pablo Alves, Wylliam Maranhão, Gharib, Janeudo; Allanzinho, Ciel 99. Técnico: Tiago Zorro.

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Britez, Kuscevic, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernandez, Pochettino; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FERROVIÁRIO X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: Semifinal do Campeonato Cearense (Jogo da ida)

Local: Estádio Presidente Vargas (PV)

Data: 01/03/2025 (quinta-feira)

Horário: 16h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Rodrigues Junior

Assistente 1: Nailton Oliveira (Fifa)

Assistente 2: Anderson Rodrigues

Reserva 1: Renato Pinheiro

Reserva 2: Renato Pinheiro

VAR: Magno Cordeiro

AVAR1: Renan Aguiar

AVAR2: Naydson Albuquerque