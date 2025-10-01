Novo calendário do futebol brasileiro: o que pensam os dirigentes cearenses?

O novo calendário do futebol brasileiro, que passa a valer em 2026, trouxe mudanças profundas para as competições, principalmente para a Série A do Brasileiro, que terá início no fim de janeiro.

Das mudanças apresentadas no novo calendário do futebol brasileiro, que passa a valer em 2026, a antecipação da Série A para janeiro é uma das mais drásticas. Dirigentes de Ceará e Fortaleza fizeram ponderações sobre esta e outras modificações feitas pela CBF ao Diário do Nordeste.

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, foi surpreendido com a antecipação do Brasileirão e afirmou que a medida causa certa preocupação.

A gente entende que a CBF quer adequar as datas em função, principalmente, da Copa do Mundo e diminuir as datas do futebol brasileiro em algumas competições. O Campeonato Brasileiro começar em janeiro para a gente foi uma surpresa muito grande. É o certame mais importante do ano para o Ceará, a gente ficando na Série A, vai ter que fazer um planejamento mais cedo porque já começa no início da temporada. Fator que tem que ter muita atenção, preocupação e cautela nesse assunto João Paulo Silva Presidente do Ceará Sporting Club

CEO do Fortaleza, Marcelo Paz disse entender que não há uma fórmula perfeita e destacou a “coragem e esforço da nova gestão da CBF em encarar um tema tão complexo com mudanças estruturais”. Ele colocou a antecipação da Série A como válida e destacou a importância desse ponto para quem compra os direitos de transmissão da competição.

Sei que o Campeonato Brasileiro no ano todo sempre foi um desejo das TVs, que é quem paga a conta, então acho justo e válido a mudança. Redução de datas de estaduais também era necessário, bem como democratizar ainda mais a copa do Brasil e série D. São acertos. Diminuir jogos para os clubes que têm o calendário mais extenso do mundo também é algo muito bom. Desejo que a aplicação de tudo isso seja um sucesso e que o futebol brasileiro siga evoluindo com as melhores práticas de gestão e diálogo com todos os players Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Valorização

O presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, também ressaltou “o diálogo aberto e transparente que a CBF manteve com as Federações e os clubes ao longo de todo o processo” e celebrou mais espaço para clubes cearenses em competições nacionais e uma valorização dos estaduais como porta de entrada para a COpa do Nordeste.

“São avanços importantes o aumento das vagas destinadas à Copa do Brasil e a valorização dos campeonatos estaduais no critério de definição das vagas para a Copa do Nordeste. Esses pontos reforçam a relevância das competições regionais e ampliam as oportunidades para os clubes do nosso Estado”, disse.

Carmélio pontuou que haverá um período de adaptação, mas se mostrou confiante nas mudanças. “Temos a convicção de que realizaremos um campeonato estadual ainda mais competitivo e atrativo, consolidando o protagonismo da nossa competição no cenário nacional”, acredita.