Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Times que disputam Libertadores e Sul-Americana não poderão jogar a Copa do Nordeste

A nova regra foi anunciada pela CBF nesta quarta-feira (1º) e é válida a partir de 2026

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 14:34)
Jogada
Legenda: A competição terá início no dia 25/03 e terminará no dia 07/06
Foto: Reprodução / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (1º), em evento realizado na sede da entidade, mudanças significativas no calendário do futebol brasileiro para 2026. Dentre elas, uma das que mais impactam o futebol nordestino é que os clubes que estiverem classificados para competições da Conmebol, Libertadores ou Sul-Americana, não irão disputar a Copa do Nordeste a partir de 2026.

Além disso, o número de participantes foi ampliado de 16 para 20 clubes. A competição terá início no dia 25/03 e terminará no dia 07/06.

NOVO FORMATO

A primeira fase passa a ter quatro grupos com cinco equipes cada, todas disputando jogos apenas de ida contra times de outro grupo. Duas equipes de cada grupo avançam para as quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Semifinal e final serão realizadas em jogos de ida e volta.

Assuntos Relacionados
Foto da Taça da Copa do Nordeste

Jogada

Times que disputam Libertadores e Sul-Americana não poderão jogar a Copa do Nordeste

A nova regra foi anunciada pela CBF nesta quarta-feira (1º) e é válida a partir de 2026

Samir de Carvalho* Há 58 minutos

Jogada

Campeonato Brasileiro da Série A será disputado de janeiro a dezembro; entenda as novidades

A CBF justifica a mudança como uma ação para “introduzir uma nova cultura no futebol brasileiro”

João Bandeira Neto 01 de Outubro de 2025
Taça da Copa do Brasil exibida em estádio

Jogada

CBF muda formato da Copa do Brasil para 2026; competição terá mais times e final única

Mudanças valem pelos próximos quatro anos

João Bandeira Neto 01 de Outubro de 2025
Foto de Neymar, atacante do Santos

Jogada

Neymar deve voltar de lesão no Santos contra o Fortaleza na Série A; veja data

Partida também marcará o reencontro do Fortaleza com o técnico Vojvoda

Daniel Farias 01 de Outubro de 2025
Foto de Alan Patrick, jogador do Internacional

Jogada

Internacional x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro: veja onde assistir, horário e escalações

Duas forças do futebol brasileiro se enfrentam na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Samir de Carvalho* 01 de Outubro de 2025
Foto do Saka, jogador do Arsenal

Jogada

Arsenal x Olympiacos na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Duas forças do futebol mundial se enfrentam na primeira fase da Liga dos Campeões

Samir de Carvalho* 01 de Outubro de 2025