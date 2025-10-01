Times que disputam Libertadores e Sul-Americana não poderão jogar a Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (1º), em evento realizado na sede da entidade, mudanças significativas no calendário do futebol brasileiro para 2026. Dentre elas, uma das que mais impactam o futebol nordestino é que os clubes que estiverem classificados para competições da Conmebol, Libertadores ou Sul-Americana, não irão disputar a Copa do Nordeste a partir de 2026.

Além disso, o número de participantes foi ampliado de 16 para 20 clubes. A competição terá início no dia 25/03 e terminará no dia 07/06.

NOVO FORMATO

A primeira fase passa a ter quatro grupos com cinco equipes cada, todas disputando jogos apenas de ida contra times de outro grupo. Duas equipes de cada grupo avançam para as quartas de final, que serão disputadas em jogo único. Semifinal e final serão realizadas em jogos de ida e volta.