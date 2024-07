Série A volta a ter jogo apitado por árbitro cearense após quase três anos

Após quase três anos, um árbitro cearense de naturalidade e formação voltará a apitar na Série A. Trata-se de Luciano Miranda, que foi escalado como árbitro principal da partida entre Atlético-GO e Bahia, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele terá o auxílio do também cearense Nailton Oliveira, que possui o escudo Fifa e vai atuar como assistente 1. Completa o trio principal a árbitra catarinense Gizeli Casaril. A partida está marcada para esta quarta-feira (24), no Estádio Antônio Accioly, às 21h30min.

A última vez que um árbitro formado e natural do Ceará comandou um jogo de Série A foi em 2021, na 21ª rodada do certame daquele ano. Na ocasião, Léo Simão apitou a vitória do Athletico-PR sobre o Juventude por 2 a 1.

Perfil do árbitro

Luciano Miranda tem 36 anos e fez o curso de arbitragem da Federação Cearense de Futebol em 2007. Ele ingressou no quadro de árbitros da FCF em 2013 e em 2018 passou a integrar o quadro CBF – SENAF (Seleção Nacional de Árbitros de Futebol). Nos últimos anos tem atuado como árbitro principal em partidas das Série B, C, D e Copa do Nordeste.

Ao site oficial da FCF, Luciano Miranda comentou sobre a primeira escala na elite do futebol brasileiro. "É uma sensação incrível receber a minha primeira designação na Série A, o campeonato mais difícil do mundo! Foram muitos anos de dedicação, estudo, preparação, incertezas, abdicações, medo, mas Deus e meus familiares nunca me deixaram desacreditar e desistir dos meus sonhos. O processo foi árduo, mas no tempo certo de Deus a hora iria chegar. Agora chegou o grande momento de vivenciar esse sonho e representar bem a arbitragem cearense“, disse.

Confira a escala de arbitragem completa de Atlético-GO x Bahia:

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho - CE

Árbitro Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA) - CE

Árbitro Assistente 2: Gizeli Casaril - SC

Quarto Árbitro: Jonathan Antero Silva - RO

Assessor: Simone Xavier de Paula E Silva - RJ

Árbitro de Vídeo: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira - MG

AVAR: Andrea Izaura Maffra Marcelino - RJ

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Thayslane de Melo Costa (FIFA) - SE

Observador de VAR: Ricardo Marques Ribeiro – MG