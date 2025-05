Fortaleza perde para o Vasco em Campeonato Brasileiro sub-20 por 4 a 2

O Fortaleza perdeu por 4 a 2 para o Vasco em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A Sub-20, no Estádio Nivaldão, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro nesta quarta-feira (14). Henrique Cerri e Landerson marcaram para o Leão. Com o resultado, o Tricolor ocupa a 5ª colocação da tabela.

O Leão do Pici, que vinha de vitória sobre o Cuiabá por 1 a 0 no CT Ribamar Bezerra, buscava continuar com a sequência de vitórias que era de 4 partidas seguidas. Entretanto, foi superada com uma goleada pelo Cruzmaltino.

O Tricolor do Pici foi dominado logo na primeira etapa saindo atrás do placar 3 a 0. Ainda no primeiro tempo, Henrique Cerri diminuiu após assistência de Dimas. Já na segunda etapa, visando buscar o empate, o Leão tomou mais um gol e Landerson fez o último gol da partida, após bela cobrança de falta aos 26 minutos.

Com a derrota, a equipe comandada por Léo Porto segue com 17 pontos e na 5ª colocação da competição nacional. O próximo confronto da equipe acontece na próxima quarta-feira (21), às 15h, diante da equipe do Palmeiras, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanã, região metropolitana de Fortaleza. O confronto é válido pela 11ª rodada do Brasileirão Sub-20.

* Sob supervisão de Vladimir Marques