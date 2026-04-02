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Ceará e Fortaleza celebram Dia Mundial de Conscientização do Autismo com mensagens de inclusão

Há cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas no Brasil

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:31)
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Legenda: Ceará e Fortaleza se manifestam sobre o Dia da Conscientização do Autismo.
Foto: Divulgação/Ceará SC e Fortaleza EC

Ceará e Fortaleza se manifestaram sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta quinta-feira (2). Os clubes divulgaram mensagens nas redes sociais com foco na inclusão e no respeito.

A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para promover a inclusão e os direitos dos autistas, além de combater estigmas e preconceitos. De acordo com o IBGE, em Censo Demográfico de 2022, há cerca de 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas no Brasil.

"Dia Mundial de Conscientização do Autismo 💙 O Time do Povo levanta a bandeira da inclusão, reforçando o respeito, a empatia e a valorização das diferenças dentro e fora de campo. 🧩🏁 Juntos, construímos um mundo mais acessível", destacou o Vovô em postagem. 

"Falar sobre o autismo é compreender que nem todas as experiências são iguais. Para algumas pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), as mudanças podem ser simples, mas para outras pode exigir tempo, adaptação e acolhimento. Quando ampliamos o olhar e criamos ambientes mais acessíveis e respeitosos, fazemos o que a Nação Tricolor sabe fazer de melhor: incluir. Acolher as diferenças é, acima de tudo, jogar junto por uma sociedade mais humana.

Incluir não é apenas permitir a presença, mas garantir que cada voz dentro ou fora da arquibancada seja ouvida, com acessibilidade, empatia e consideração", ressaltou o Tricolor também em publicação numa rede social. 

Próximos desafios

Ceará e Fortaleza voltam a campo neste sábado (4), pela Série B. O Alvinegro enfrenta o Cuiabá a partir das 18h (de Brasília), na Arena Pantanal. Já o Tricolor do Pici encara o Juventude às 16 horas, na Arena Castelão.

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