RB Bragantino x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão
O confronto fecha a rodada do Brasileirão e promete equilíbrio
O Red Bull Bragantino recebe o Flamengo nesta quinta-feira (2), em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para alguns estados) e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.
Situação das equipes
O Flamengo entra em campo buscando se reaproximar das primeiras posições da tabela. Na rodada anterior, o time carioca empatou com o Corinthians e acabou deixando o G-4.
Já o Bragantino vive momento delicado no campeonato. A equipe não vence há seis rodadas e tenta reagir diante de sua torcida para se afastar da zona de rebaixamento.
Prováveis escalações
Red Bull Bragantino:
Cleiton; Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel e Rodriguinho; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.
Flamengo:
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho; Carrascal, Lucas Paquetá e Samuel Lino; Pedro.
Arbitragem
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
O confronto fecha a rodada do Brasileirão e promete equilíbrio, colocando frente a frente equipes em momentos distintos na competição.