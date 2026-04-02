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RB Bragantino x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do Brasileirão

O confronto fecha a rodada do Brasileirão e promete equilíbrio

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:53)
Jogada
Legenda: O meia Lucas Paquetá é o principal reforço do Flamengo para a temporada de 2026
Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

O Red Bull Bragantino recebe o Flamengo nesta quinta-feira (2), em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para alguns estados) e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. 

Situação das equipes

O Flamengo entra em campo buscando se reaproximar das primeiras posições da tabela. Na rodada anterior, o time carioca empatou com o Corinthians e acabou deixando o G-4. 

Já o Bragantino vive momento delicado no campeonato. A equipe não vence há seis rodadas e tenta reagir diante de sua torcida para se afastar da zona de rebaixamento. 

Prováveis escalações

Red Bull Bragantino:
Cleiton; Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel e Rodriguinho; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha. 

Flamengo:
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho; Carrascal, Lucas Paquetá e Samuel Lino; Pedro.

Arbitragem

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

O confronto fecha a rodada do Brasileirão e promete equilíbrio, colocando frente a frente equipes em momentos distintos na competição.

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