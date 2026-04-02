Sexta-feira Santa 2026: veja abre e fecha do feriado em Fortaleza
Bancos não abrem, restaurantes funcionarão parcialmente e shoppings terão operação especial.
Nesta sexta-feira, 3 de abril, será celebrada a Sexta-Feira Santa, um dos momentos mais importantes do calendário cristão. A data é considerada feriado no calendário oficial, e impacta o funcionamento de uma série de comércios e serviços, inclusive em todo o Ceará.
Especialmente para os católicos, é um dia considerado de reflexão, silêncio e respeito por relembrar a paixão, crucificação e morte de Jesus Cristo. Em Fortaleza e demais cidades cearenses, procissões e encenações marcam a data.
Por ser um feriado ligado à tradição religiosa, os municípios cearenses, em especial Fortaleza, funcionam de forma diferente nos serviços públicos e privados. Pensando nisso, o Diário do Nordeste elaborou um guia com o que abre e o que fecha na Capital e em alguns municípios durante a Sexta-Feira Santa.
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O que abre e fecha na Sexta-feira Santa em Fortaleza em 2026
Supermercados
Os estabelecimentos vão funcionar normalmente, de acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu). A entidade aponta, no entanto, que os horários de abertura e fechamento podem variar conforme cada um dos supermercados do Estado.
Bares e restaurantes
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Seccional Ceará (Abrasel CE) detalha que "cerca de 80% dos bares e restaurantes vão funcionar no feriado" desta sexta-feira no Ceará, sem especificar os horários de abertura e fechamento.
Lojas de rua
O comércio de rua de Fortaleza ficará fechado na sexta-feira. No sábado (4) e no domingo (5), "as lojas funcionarão normalmente", informa a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Capital.
Bancos
As unidades bancárias do Ceará não terão funcionamento nesta sexta-feira. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas em feriados. A exceçao é o pix, que permanece funcionando normalmente.
Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.
Enel Ceará
A concessionária de energia do Estado funcionará em esquema especial. Ao todo, mais de 600 equipes operacionais estarão de plantão, com 2,8 mil profissionais a postos para atuar na resolução de ocorrências.
No feriadão, as lojas funcionam até a quinta-feira (2), sendo reabertas na segunda-feira (6). A unidade da Enel em Tianguá abrirá sábado pela manhã (8h às 12h) de forma excepcional.
Cagece
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) vai funcionar em regime de plantão nos dias. A medida visa garantir os serviços de manutenção, abastecimento, coleta e tratamento de esgoto durante o período. As lojas e núcleos de atendimento estarão fechados nessas datas, retomando suas atividades na segunda-feira.
Correios
Metrofor
O metrô e os VLTs de Fortaleza vão funcionar em horários especiais nesta sexta-feira. Confira:
- Linhas Sul (Fortaleza - Pacatuba), Nordeste (Parangaba - Mucuripe) e Oeste (Fortaleza - Caucaia): de 5h30 até 17h30 (Oeste e Nordeste) e 18h (Sul);
- Ramal Aeroporto (Expedicionários - Aeroporto): de 7h às 16h45;
- Linhas Norte e Sul (VLT de Sobral) e VLT do Cariri: não haverá operação.
Etufor
A operação dos ônibus de Fortaleza será em regime especial, conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) entre a quinta-feira e o domingo. A frota será reforçada para atender à demanda
Ao todo, 60 linhas com programação especial. Na quinta, será a programação comum, com 43 linhas em caráter especial. Na sexta-feira e no domingo, serão quatro linhas especiais, de acordo com a programação especial. No sábado, 13 linhas especiais estarão circulando.
Os atendimentos presenciais em postos da Etufor nas sedes dos Vapt Vupts (Antônio Bezera, Centro, Messejana, Parangaba e RioMar Fortaleza), Casa do Cidadão do Iguatemi Bosque, Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e na matriz da empresa, no Passaré, estarão suspensos de quinta-feira a domingo, retornando na segunda-feira normalmente.
Postos de combustíveis
O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos) declarou que o funcionamento dos postos de combustível no feriado será normal no território cearense.
Veja horário dos funcionamentos dos shoppings em Fortaleza
RioMar Fortaleza
- Lojas, quiosques e órgãos públicos: fechados;
- Praça de Alimentação, Mercadinhos São Luiz e Farmácias: 10h às 22h;
- Academia Green Life: 7h às 17h;
- Aero Jump: 10h às 22h;
- Game Station: 12h às 22h;
- Go Bigger: 10h às 22h;
- Iceland: 14h às 22h;
- Clube das Estrelinhas: 12h às 21h;
- Pakaraka: 12h às 22h;
- Fantastic Páscoa de José Totoy: 10h às 22h;
- Cinépolis: verificar programação no aplicativo do shopping.
RioMar Kennedy
- Lojas, quiosques e órgãos públicos: fechados;
- Órgãos públicos: fechados;
- Praça de Alimentação: 10h às 22h;
- Mercadão São Luiz: 7h às 22h;
- Farmácias: 8h às 22h;
- Academia Smart Fit: 8h às 17h;
- Lavanderia Santo Xêro: 5h às 23h;
- Vila Trampolim: 14h às 22h;
- Pakaraka: 12h às 22h;
- Planet Park: 11h às 22h;
- Cinépolis: verificar programação no aplicativo do shopping.
North Shopping Fortaleza
- Lojas, quiosques, Detran e lotérica: fechados;
- Alimentação e lazer: 10h às 22h;
- Quintal do Nortão: 11h às 23h;
- Alameda Gourmet: 11h às 22h;
- Super Lagoa: 07h às 21h;
- Smartfit: 08h às 17h.
North Shopping Jóquei
- Lojas, quiosques, Santamed e lotérica: fechados;
- Alimentação e lazer: De 10h às 22h;
- Quintal do Jóquei: Carneiro do Ordones: 11h às 0h | Joá Garden: 11h30 às 23h | Frutbiss: 12h às 0h | Maria Pitanga: 15h30 às 0h | Parque do Jóquei: 17h às 22h | Pet Park: 10h às 22h;
- Greenlife: 8h às 16h (academia) | 6h às 22h (arena);
- Unigrande: 10h às 22h (não haverá aulas | apenas atendimento ao aluno);
- Cinépolis: 13h às 22h.
Via Sul Shopping
- Lojas e quiosques: fechados;
- Alimentação e lazer: 10h às 22h;
- Cinema: De acordo com a programação.
Grand Shopping
- Lojas, quiosques e bancos: fechados;
- Alimentação e lazer: 11h às 22h;
- Cinema: conforme programação;
- Americanas: 9h30 às 22h;
- Academia: 8h às 17h.
Iguatemi Bosque
- Lojas, quiosques, Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão, Correios e CDL: fechados;
- Praça de alimentação: 10h às 22h;
- Lazer: 10h às 22h;
- Restaurantes: 11h30 às 23h; Cinema: 13h às 22h;
- Supermercados: 7h às 22h;
- Inside Park: 7h às 21h;
- Cobasi: 9h às 21h;
- Laboratório Emílio: 7h às 17h (coleta até 16h30);
Shopping Parangaba
- Lojas, quiosques, Cagece, lotérica e Vapt Vupt: fechados;
- Americanas e Praça de Alimentação: 11h às 22h;
- AeroJump, Clubinho do Mar, Game Station e Studio Games: 12h às 22h;
- Selfit: 8h às 18h;
- Clínicas médicas: conforme horários agendados;
- UCI Cinemas: conferir programação.
Shopping Benfica
- Lojas, quiosques, lotérica, Caixa Econômica, Casa do Cidadão, CCI e Detran: fechados;
- Praça de Alimentação: 11h às 21h (facultativo);
- Americanas: 11h às 21h;
- Pague Menos: 12h às 21h;
- Mercadinhos São Luiz: 7h às 21h;
- Cinemas: conferir programação.
Centro Fashion e Giga Mall
Não haverá funcionamento no feriado. Locais serão reabertos normalmente no sábado.
North Shopping Maracanaú
- Lojas, quiosques, Caixa Econômica, Casa do Cidadão e Detran: fechados;
- Praça de Alimentação: 10h às 22h;
- Fazendinha Restaurante: 11h às 01h;
- SkyFit: 08h às 14h;
- Lavateria Fast: 10h às 22h;
- Pague Menos: 12h às 21h;
- Centerplex: De acordo com a programação.
Shopping Eusébio
- Lojas, quiosques, lotérica, bancos e Detran: fechados;
- Praça de Alimentação: 11h às 22h;
- Frangolândia: 06h às 00h;
- Lojas Americanas: 09h às 21h;
- Pasto & Pizza: 07h às 23h;
- McDonald’s: 10h às 00h;
- Dose Certa: 07h30 às 22h;
- Smart Fit: 08h às 17h;
- CF Tríade: 08h às 10h;
- Cinema: conforme programação das sessões.
Terrazo Shopping
- Lojas e quiosques: fechados;
- Alimentação e lazer: funcionamento facultativo, abertura das 11h às 22h;
- Greenlife: aberta das 8h às 16h;
- Supermercado Guará: aberto das 7h às 22h;
- Americanas: aberta das 10h às 22h;
- Hospital Veterinário Popular: 24h;
- Cinema: conforme programação dos filmes.