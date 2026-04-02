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Sexta-feira Santa 2026: veja abre e fecha do feriado em Fortaleza

Bancos não abrem, restaurantes funcionarão parcialmente e shoppings terão operação especial.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:11)
Ceará
Foto que contém estátua 'Banho de Iracema', localizada na Lagoa da Messejana.
Legenda: Serviços em Fortaleza terão funcionamento especial em virtude da Semana Santa.
Foto: Fabiane de Paula.

Nesta sexta-feira, 3 de abril, será celebrada a Sexta-Feira Santa, um dos momentos mais importantes do calendário cristão. A data é considerada feriado no calendário oficial, e impacta o funcionamento de uma série de comércios e serviços, inclusive em todo o Ceará.

Especialmente para os católicos, é um dia considerado de reflexão, silêncio e respeito por relembrar a paixão, crucificação e morte de Jesus Cristo. Em Fortaleza e demais cidades cearenses, procissões e encenações marcam a data.

Por ser um feriado ligado à tradição religiosa, os municípios cearenses, em especial Fortaleza, funcionam de forma diferente nos serviços públicos e privados. Pensando nisso, o Diário do Nordeste elaborou um guia com o que abre e o que fecha na Capital e em alguns municípios durante a Sexta-Feira Santa. 

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O que abre e fecha na Sexta-feira Santa em Fortaleza em 2026

Supermercados

Os estabelecimentos vão funcionar normalmente, de acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu). A entidade aponta, no entanto, que os horários de abertura e fechamento podem variar conforme cada um dos supermercados do Estado.

Bares e restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Seccional Ceará (Abrasel CE) detalha que "cerca de 80% dos bares e restaurantes vão funcionar no feriado" desta sexta-feira no Ceará, sem especificar os horários de abertura e fechamento.

Lojas de rua

O comércio de rua de Fortaleza ficará fechado na sexta-feira. No sábado (4) e no domingo (5), "as lojas funcionarão normalmente", informa a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Capital.

Bancos

As unidades bancárias do Ceará não terão funcionamento nesta sexta-feira. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas em feriados. A exceçao é o pix, que permanece funcionando normalmente.

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

Enel Ceará

A concessionária de energia do Estado funcionará em esquema especial. Ao todo, mais de 600 equipes operacionais estarão de plantão, com 2,8 mil profissionais a postos para atuar na resolução de ocorrências.

No feriadão, as lojas funcionam até a quinta-feira (2), sendo reabertas na segunda-feira (6). A unidade da Enel em Tianguá abrirá sábado pela manhã (8h às 12h) de forma excepcional.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) vai funcionar em regime de plantão nos dias. A medida visa garantir os serviços de manutenção, abastecimento, coleta e tratamento de esgoto durante o período. As lojas e núcleos de atendimento estarão fechados nessas datas, retomando suas atividades na segunda-feira.

Correios

As agências dos Correios ficarão fechadas no feriado, sendo reabertas no sábado, com atendimento normal, conforme informaçõs da entidade. As entregas também serão retomadas.

Metrofor 

O metrô e os VLTs de Fortaleza vão funcionar em horários especiais nesta sexta-feira. Confira:

  • Linhas Sul (Fortaleza - Pacatuba), Nordeste (Parangaba - Mucuripe) e Oeste (Fortaleza - Caucaia): de 5h30 até 17h30 (Oeste e Nordeste) e 18h (Sul);
  • Ramal Aeroporto (Expedicionários - Aeroporto): de 7h às 16h45;
  • Linhas Norte e Sul (VLT de Sobral) e VLT do Cariri: não haverá operação.

Etufor

A operação dos ônibus de Fortaleza será em regime especial, conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) entre a quinta-feira e o domingo. A frota será reforçada para atender à demanda

Ao todo, 60 linhas com programação especial. Na quinta, será a programação comum, com 43 linhas em caráter especial. Na sexta-feira e no domingo, serão quatro linhas especiais, de acordo com a programação especial. No sábado, 13 linhas especiais estarão circulando.

Os atendimentos presenciais em postos da Etufor nas sedes dos Vapt Vupts (Antônio Bezera, Centro, Messejana, Parangaba e RioMar Fortaleza), Casa do Cidadão do Iguatemi Bosque, Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e na matriz da empresa, no Passaré, estarão suspensos de quinta-feira a domingo, retornando na segunda-feira normalmente.

Postos de combustíveis

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos) declarou que o funcionamento dos postos de combustível no feriado será normal no território cearense.

Veja horário dos funcionamentos dos shoppings em Fortaleza

RioMar Fortaleza

  • Lojas, quiosques e órgãos públicos: fechados;
  • Praça de Alimentação, Mercadinhos São Luiz e Farmácias: 10h às 22h;
  • Academia Green Life: 7h às 17h;
  • Aero Jump: 10h às 22h;
  • Game Station: 12h às 22h;
  • Go Bigger: 10h às 22h;
  • Iceland: 14h às 22h;
  • Clube das Estrelinhas: 12h às 21h;
  • Pakaraka: 12h às 22h;
  • Fantastic Páscoa de José Totoy: 10h às 22h;
  • Cinépolis: verificar programação no aplicativo do shopping.

RioMar Kennedy

  • Lojas, quiosques e órgãos públicos: fechados;
  • Órgãos públicos: fechados;
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h;
  • Mercadão São Luiz: 7h às 22h;
  • Farmácias: 8h às 22h;
  • Academia Smart Fit: 8h às 17h;
  • Lavanderia Santo Xêro: 5h às 23h;
  • Vila Trampolim: 14h às 22h;
  • Pakaraka: 12h às 22h;
  • Planet Park: 11h às 22h;
  • Cinépolis: verificar programação no aplicativo do shopping.

North Shopping Fortaleza

  • Lojas, quiosques, Detran e lotérica: fechados;
  • Alimentação e lazer: 10h às 22h;
  • Quintal do Nortão: 11h às 23h;
  • Alameda Gourmet: 11h às 22h;
  • Super Lagoa: 07h às 21h;
  • Smartfit: 08h às 17h.

North Shopping Jóquei

  • Lojas, quiosques, Santamed e lotérica: fechados;
  •  Alimentação e lazer: De 10h às 22h;
  • Quintal do Jóquei: Carneiro do Ordones: 11h às 0h | Joá Garden: 11h30 às 23h | Frutbiss: 12h às 0h | Maria Pitanga: 15h30 às 0h | Parque do Jóquei: 17h às 22h | Pet Park: 10h às 22h;
  • Greenlife: 8h às 16h (academia) | 6h às 22h (arena);
  • Unigrande: 10h às 22h (não haverá aulas | apenas atendimento ao aluno);
  • Cinépolis: 13h às 22h.

Via Sul Shopping

  • Lojas e quiosques: fechados;
  • Alimentação e lazer: 10h às 22h;
  • Cinema: De acordo com a programação.

Grand Shopping

  • Lojas, quiosques e bancos: fechados;
  • Alimentação e lazer: 11h às 22h;
  • Cinema: conforme programação;
  • Americanas: 9h30 às 22h;
  • Academia: 8h às 17h.

Iguatemi Bosque

  • Lojas, quiosques, Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão, Correios e CDL: fechados;
  • Praça de alimentação: 10h às 22h;
  • Lazer: 10h às 22h;
  • Restaurantes: 11h30 às 23h; Cinema: 13h às 22h;
  • Supermercados: 7h às 22h;
  • Inside Park: 7h às 21h;
  • Cobasi: 9h às 21h;
  • Laboratório Emílio: 7h às 17h (coleta até 16h30);

Shopping Parangaba

  • Lojas, quiosques, Cagece, lotérica e Vapt Vupt: fechados;
  • Americanas e Praça de Alimentação: 11h às 22h;
  • AeroJump, Clubinho do Mar, Game Station e Studio Games: 12h às 22h;
  • Selfit: 8h às 18h;
  • Clínicas médicas: conforme horários agendados;
  • UCI Cinemas: conferir programação.

Shopping Benfica

  • Lojas, quiosques, lotérica, Caixa Econômica, Casa do Cidadão, CCI e Detran: fechados;
  • Praça de Alimentação: 11h às 21h (facultativo);
  • Americanas: 11h às 21h;
  • Pague Menos: 12h às 21h;
  • Mercadinhos São Luiz: 7h às 21h;
  • Cinemas: conferir programação.

Centro Fashion e Giga Mall

Não haverá funcionamento no feriado. Locais serão reabertos normalmente no sábado.

North Shopping Maracanaú

  • Lojas, quiosques, Caixa Econômica, Casa do Cidadão e Detran: fechados;
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h;
  • Fazendinha Restaurante: 11h às 01h;
  • SkyFit: 08h às 14h;
  • Lavateria Fast: 10h às 22h;
  • Pague Menos: 12h às 21h;
  • Centerplex: De acordo com a programação.

Shopping Eusébio

  • Lojas, quiosques, lotérica, bancos e Detran: fechados;​
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h;
  • Frangolândia: 06h às 00h;
  • Lojas Americanas: 09h às 21h;
  • Pasto & Pizza: 07h às 23h;
  • McDonald’s: 10h às 00h;
  • Dose Certa: 07h30 às 22h;
  • Smart Fit: 08h às 17h;
  • CF Tríade: 08h às 10h;
  • Cinema: conforme programação das sessões.

Terrazo Shopping

  • Lojas e quiosques: fechados;
  • Alimentação e lazer: funcionamento facultativo, abertura das 11h às 22h;
  • Greenlife: aberta das 8h às 16h;
  • Supermercado Guará: aberto das 7h às 22h;
  • Americanas: aberta das 10h às 22h;
  • Hospital Veterinário Popular: 24h;
  • Cinema: conforme programação dos filmes.

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