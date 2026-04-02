Sexta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo em Fortaleza?
Data é marcada pela crucificação de Jesus Cristo, segundo a fé católica.
Ao fim da quaresma, os cristãos se preparam para a Semana da Paixão, que antecede a celebração da Páscoa. NesTe período, muitos podem se perguntar se a Sexta-Feira Santa, celebrada este ano em 3 de abril, é considerada feriado ou ponto facultativo.
A resposta pode parecer simples, mas envolve nuances legais que merecem atenção. Para responder essa questão, o Diário do Nordeste organizou um inventário com as principais informações sobre a data religiosa.
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Sexta-feira Santa é feriado em Fortaleza?
Este dia, marcado pela crucificação de Jesus Cristo segundo a fé cristã, é considerado feriado nacional pela legislação brasileira. Por lei, as empresas do Ceará e de todo o Brasil devem garantir folga obrigatória para a maioria dos trabalhadores.
Porém, mesmo que a Sexta-feira Santa seja um feriado, ela não é automaticamente considerada como tal em todo o País.
De acordo com a Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, a data pode ser considerada feriado religioso desde que haja uma lei municipal ou estadual que a reconheça como tal, respeitando a tradição local.
A legislação estabelece ainda que cada município pode decretar até quatro feriados religiosos por ano, incluindo a Sexta-feira da Paixão.
Quinta-feira também é feriado em Fortaleza?
Legalmente, a Quinta-Feira Santa é apenas mais um dia útil. Porém, é esperado que as gestões estaduais e municipais decretem ponto facultativo neste dia.
Em 2026, não foi diferente. Ambos, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciaram a medida para esta quinta-feira (2).
Apenas serviços essenciais, como fornecimento de água, saúde e segurança pública, devem funcionar sem interrupções.
Como é calculada a data da Semana Santa?
Os dias da Semana Santa mudam todo ano. Para calcular a data da Páscoa deve-se somar 46 dias à Quarta-feira de Cinzas, dia seguinte ao Carnaval.
A Páscoa é feriado nacional?
Embora o domingo de Páscoa não seja um feriado nacional no Brasil, a Sexta-Feira Santa é considerada um feriado oficial em todo o país.
Semana Santa 2026: confira o calendário
- Quarta-feira Santa: 1º de abril;
- Quinta-feira Santa: 2 de abril (dia da cerimônia do Lava-pés);
- Sexta-feira Santa: 3 de abril (dia de jejum e abstinência de carne) - FERIADO;
- Sábado de Aleluia: 4 de abril (dia da Vigília Pascal);
- Domingo de Páscoa: 5 de abril.