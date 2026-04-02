Sexta-feira Santa é feriado ou ponto facultativo em Fortaleza?

Sexta-feira Santa é feriado em Fortaleza?

Este dia, marcado pela crucificação de Jesus Cristo segundo a fé cristã, é considerado feriado nacional pela legislação brasileira. Por lei, as empresas do Ceará e de todo o Brasil devem garantir folga obrigatória para a maioria dos trabalhadores.

Porém, mesmo que a Sexta-feira Santa seja um feriado, ela não é automaticamente considerada como tal em todo o País.

De acordo com a Lei nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, a data pode ser considerada feriado religioso desde que haja uma lei municipal ou estadual que a reconheça como tal, respeitando a tradição local.

A legislação estabelece ainda que cada município pode decretar até quatro feriados religiosos por ano, incluindo a Sexta-feira da Paixão.

Quinta-feira também é feriado em Fortaleza?

Legalmente, a Quinta-Feira Santa é apenas mais um dia útil. Porém, é esperado que as gestões estaduais e municipais decretem ponto facultativo neste dia.

Em 2026, não foi diferente. Ambos, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciaram a medida para esta quinta-feira (2).

Apenas serviços essenciais, como fornecimento de água, saúde e segurança pública, devem funcionar sem interrupções.

Como é calculada a data da Semana Santa?