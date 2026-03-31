Com Malvino Salvador como Jesus, 'Paixão de Cristo' de Pacatuba estará em cartaz esta semana

Com Malvino Salvador como Jesus Cristo, Humberto Martins como Pôncio Pilatos e Niara Meirele como Maria, "A Paixão de Cristo" estará em cartaz em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, até o fim de semana. Gratuito e aberto ao público, o espetáculo reune fé, cultura e gastronomia.

A apresentação será nesta quinta-feira (2), sexta (3) e sábado (4), no Parque da Paixão, localizado na rodovia CE-060. Segundo a Prefeitura de Pacatuba, responsável pelo evento, a cidade cenográfica foi planejada para oferecer ao público mais conforto, segurança e uma experiência cada vez mais imersiva.

Legenda: O espetáculo é gratuito e aberto ao público. Foto: Shutterstock/Iuri Vasconcelos.

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Veja a programação dos espetáculos principais

02/04 (quinta-feira) : 1 sessão às 19h;

: 1 sessão às 19h; 03/04 (sexta-feira) : 2 sessões às 17h30 e 20h30;

: 2 sessões às 17h30 e 20h30; 04/04 (sábado): 1 sessão às 19h.

Legenda: "A Paixão de Cristo" contará com novo elenco este ano. Foto: Divulgação/Iuri Vasconcelos.

Estrutura ampliada

Com ampliação da estrutura, a expectativa da organização, este ano, é de fortalecer a economia local e valorizar a cultura regional com um público ainda maior, consolidando Pacatuba como referência nacional em grandes produções culturais e religiosas.