O que não pode fazer durante a Semana Santa? Veja a lista

A Semana Santa é um dos momentos mais importantes para os cristãos e convida os fiéis à reflexão e à vivência da fé. Durante esse período, algumas práticas são desaconselhadas pela Igreja, que orienta um comportamento mais voltado à espiritualidade.

De acordo com o padre Dom Gabriel Alves do Amaral, do Mosteiro de São Bento de Fortaleza, é recomendado evitar excessos e atitudes que destoem do significado da data. “Recomenda-se evitar excessos, festas e comportamentos contrários à fé”, explica.

O que evitar na Semana Santa

Ainda segundo o religioso, a Semana Santa também é um tempo propício para reforçar práticas como oração, jejum e caridade, buscando um compromisso mais profundo com a fé. “Práticas importantes incluem oração, jejum e caridade, manter o propósito com a intenção de se voltar verdadeiramente para Deus”, destaca.

O padre ressalta ainda que a vivência da Quaresma vai além dos ritos litúrgicos e deve refletir na vida cotidiana dos fiéis. “A Quaresma é o tempo propício para a nossa purificação como preparação para celebrar dignamente a Páscoa, e vale dizer que não é somente a Páscoa nos ritos litúrgicos, mas no rito da nossa vida em preparação para celebrarmos nossa Páscoa definitiva”.

Mais do que restrições, o período é visto como um convite à mudança de atitudes e ao fortalecimento espiritual.