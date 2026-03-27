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Entenda por que a Semana Santa muda de data todo ano

Celebração é definida a partir das fases da Lua e pode ocorrer entre março e abril.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
As datas da Semana Santa variam a cada ano conforme o calendário lunar adotado pela Igreja.
Legenda: As datas da Semana Santa variam a cada ano conforme o calendário lunar adotado pela Igreja.
Foto: Freepik.

A cada ano, a Semana Santa é celebrada em um período diferente, o que costuma gerar dúvidas entre os fiéis. A explicação está no calendário adotado pela Igreja, que leva em conta as fases da lua para determinar a data da Páscoa, ponto central das celebrações cristãs.

De acordo com o padre Dom Gabriel Alves do Amaral, do Mosteiro de São Bento de Fortaleza, as datas do Tríduo Pascal, que incluem a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão e o Domingo de Páscoa, variam justamente por seguirem um cálculo ligado ao ciclo lunar.

“As datas mudam a cada ano porque são as fases da lua que guiam o calendário da Igreja para as celebrações dos mistérios da morte e ressurreição de Jesus Cristo”, explica.

A Semana Santa relembra a paixão, morte e ressurreição de Jesus e é considerada a festa mais importante do calendário litúrgico. Segundo o religioso, nos primeiros séculos do cristianismo, essa era a única celebração existente. “Não havia outros tempos litúrgicos nem outras solenidades”, afirma.

A definição da data também tem origem na tradição judaica. Segundo o padre, a morte de Cristo ocorreu ao redor da festa de pesach, a Páscoa judaica. Os Evangelhos se referem a esse momento na passagem da Última Ceia, quando Jesus se reuniu com seus discípulos para celebrar a data que recorda a saída do Egito.

Foi a partir dessa referência que, no ano 325, durante o Primeiro Concílio de Niceia, a Igreja estabeleceu um critério para unificar a celebração. Ficou definido que a Páscoa seria comemorada no domingo seguinte à primeira lua cheia após o equinócio da primavera no hemisfério norte, que corresponde ao outono no hemisfério sul.

Por causa dessa regra, o Domingo de Páscoa pode ocorrer entre os dias 22 de março e 25 de abril. “Na maioria das vezes, a Semana Santa cai durante a primeira ou segunda semana de abril”, destaca o padre.

Quando será a Páscoa em 2026?

Outra curiosidade é que as datas pascais seguem um ciclo extremamente longo. Segundo o religioso, elas só se repetem completamente após cerca de 5,7 milhões de anos, sendo o dia 19 de abril o mais frequente ao longo desse período.

Além disso, a Igreja costuma anunciar previamente o calendário litúrgico. “Na Solenidade da Epifania do Senhor, após o Evangelho, o diácono ou sacerdote proclama o calendário do ano litúrgico para que os fiéis participem assiduamente”, explica Dom Gabriel Alves do Amaral.

Neste ano, a Páscoa será celebrada no dia 5 de abril, marcando o encerramento da Semana Santa e o momento mais significativo da fé cristã.

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