Saiba por que não pode comer carne na Semana Santa

Durante a Semana Santa, especialmente na Sexta-feira Santa, que neste ano cai em 3 de abril, muitos fiéis evitam o consumo de carne vermelha. A prática, comum entre católicos, está relacionada a um gesto de penitência e reflexão.

De acordo com o padre Dom Gabriel Alves do Amaral, do Mosteiro de São Bento de Fortaleza, a abstinência tem um significado simbólico. “A abstinência na Sexta-feira Santa é um ato de penitência. A carne era associada à festa, então evitá-la significa sacrifício e penitência”, explica.

Segundo o religioso, a carne pode ser substituída por outros alimentos, como peixe, ovos, legumes e grãos, mantendo o sentido da prática sem deixar de se alimentar adequadamente.

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Além da restrição alimentar, a Igreja também orienta que o período seja vivido de forma mais ampla. “Os Padres da Igreja ensinavam que o jejum deve ser também espiritual”, destaca.

O Código de Direito Canônico também estabelece regras sobre quem deve seguir a prática. De acordo com o Cânon 1252, a abstinência de carne é obrigatória a partir dos 14 anos, enquanto o jejum deve ser observado por maiores de idade até os 60 anos. Ainda assim, a orientação é que mesmo aqueles que não são obrigados sejam incentivados a compreender o sentido da penitência.

Mais do que uma tradição, a abstinência durante a Semana Santa é vista como um convite à reflexão, ao sacrifício e à vivência da fé.