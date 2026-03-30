Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Saiba por que não pode comer carne na Semana Santa

Tradição católica está ligada à penitência e ao significado espiritual do período.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Tradição da Sexta-feira Santa inclui abstinência de carne como gesto de fé.
Legenda: Tradição da Sexta-feira Santa inclui abstinência de carne como gesto de fé.
Foto: Freepik.

Durante a Semana Santa, especialmente na Sexta-feira Santa, que neste ano cai em 3 de abril, muitos fiéis evitam o consumo de carne vermelha. A prática, comum entre católicos, está relacionada a um gesto de penitência e reflexão.

De acordo com o padre Dom Gabriel Alves do Amaral, do Mosteiro de São Bento de Fortaleza, a abstinência tem um significado simbólico. “A abstinência na Sexta-feira Santa é um ato de penitência. A carne era associada à festa, então evitá-la significa sacrifício e penitência”, explica.

Segundo o religioso, a carne pode ser substituída por outros alimentos, como peixe, ovos, legumes e grãos, mantendo o sentido da prática sem deixar de se alimentar adequadamente.

Veja também

teaser image
Ceará

Entenda por que a Semana Santa muda de data todo ano

Além da restrição alimentar, a Igreja também orienta que o período seja vivido de forma mais ampla. “Os Padres da Igreja ensinavam que o jejum deve ser também espiritual”, destaca.

O Código de Direito Canônico também estabelece regras sobre quem deve seguir a prática. De acordo com o Cânon 1252, a abstinência de carne é obrigatória a partir dos 14 anos, enquanto o jejum deve ser observado por maiores de idade até os 60 anos. Ainda assim, a orientação é que mesmo aqueles que não são obrigados sejam incentivados a compreender o sentido da penitência.

Mais do que uma tradição, a abstinência durante a Semana Santa é vista como um convite à reflexão, ao sacrifício e à vivência da fé.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Tradição da Sexta-feira Santa inclui abstinência de carne como gesto de fé.
Ceará

Saiba por que não pode comer carne na Semana Santa

Tradição católica está ligada à penitência e ao significado espiritual do período.

Redação
Há 26 minutos
Elmano de Freitas.
Ceará

Elmano decreta ponto facultativo na Quinta-feira Santa (2), no Ceará

Medida garante funcionamento das atividades essenciais.

Redação
Há 41 minutos
Ceará

Serviço de Psicologia Aplicada da UniAteneu disponibiliza atendimentos à população

A UniAteneu disponibiliza atendimento em psicoterapia, avaliação psicológica e plantão psicológico no SPA Harmony e SPA Grand Shopping com preço social.

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
imagem na beira do mar mostra dois homens em primeiro plano, um deles segurando um celular. ao fundo, no mar, está uma mulher, também de costas.
Projeto Elas

Quase 8 a cada 10 mulheres do CE consideram medidas protetivas pouco ou nada eficazes, diz pesquisa

Emanoela Campelo de Melo
Há 2 horas
pessoa recebendo vacina em braço.
Ceará

Vacinas atrasadas: veja como consultar e atualizar doses

Aplicativo e postos de saúde ajudam população a manter esquema vacinal em dia.

Redação
Há 2 horas
Ceará

Operação Capital Limpa e Ordenada reforça educação ambiental em Fortaleza

Iniciativa em escolas, residências e comércios amplia ações para reduzir descarte irregular e fortalecer a limpeza urbana

Agência de Conteúdo DN
Há 2 horas
Ceará

Restaurante com larvas e baratas reabre irregularmente e volta a ser interditado em Fortaleza

O estabelecimento no Álvaro Weyne descumpriu interdição sanitária e foi novamente fechado durante fiscalização noturna

Redação
29 de Março de 2026
O Domingo de Ramos abre a Semana Santa e relembra a chegada de Jesus a Jerusalém.
Ceará

Semana Santa: Entenda o significado do Domingo de Ramos

Celebração abre a Semana Santa e recorda a entrada de Jesus em Jerusalém.

Redação
29 de Março de 2026
Céu nublado com nuvens carregadas em uma foto aberta.
Ceará

100 cidades do Ceará têm aviso de ‘perigo potencial’ para chuvas intensas neste domingo (29)

Aviso do Inmet prevê precipitações de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.

Redação
29 de Março de 2026
Imagem mostra estudante adolescente do gênero masculino de costas, andando por rua deserta, usando uniforme de blusa branca e mochila preta.
Ceará

36% dos estudantes do Ceará tiveram a primeira relação sexual com 13 anos ou menos, diz IBGE

Por lei, qualquer ato sexual com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável.

Carol Melo
29 de Março de 2026
Capa de álbum em preto e branco mostrando uma mulher sentada, com o corpo parcialmente iluminado e o rosto em sombra, criando um efeito dramático; no canto superior há um selo vermelho com o texto “Elis 73 – nova masterização, nova mixagem”.
Dahiana Araújo

A quem pertence a memória de Elis Regina ?

A remixagem, neste 2026, da obra de 1973 da cantora gerou discussão e ascende um debate sobre o legado afetivo pós-morte.

Dahiana Araújo
29 de Março de 2026
Crianças e animais são resgatados de incêndio em casa, em Fortaleza
Ceará

Crianças e animais são resgatados de incêndio em casa, em Fortaleza

A avó e a tia das crianças também foram retiradas. As duas não tinham percebido o incêndio.

Redação
28 de Março de 2026
fachada do prédio onde funcionam os museus.
Paulo Henrique Rodrigues (o PH)

Crato reabre seus museus em dia de reconciliação com a Cultura; veja imagens

Museu de Artes Vicente Leite e o Museu Histórico do Crato José Alves de Figueiredo Filho voltam a receber visitas.

Paulo Henrique Rodrigues, o PH
28 de Março de 2026
Fachada do Clube Náutico Atlético Cearense com tapumes de obras.
Ceará

Obras no Clube Náutico são retomadas após regularização de dívidas com a União

A paralisação das construções ocorreu na terça-feira (24).

Redação
28 de Março de 2026
Fiéis são orientados a evitar excessos e reforçar a espiritualidade na Semana Santa.
Ceará

O que não pode fazer durante a Semana Santa? Veja a lista

Período é marcado por reflexão, oração e práticas de penitência entre os fiéis.

Redação
28 de Março de 2026
foto mulher vitima
Projeto Elas

Mulheres do CE têm mais medo de violência sexual que de assalto, diz estudo

Emanoela Campelo de Melo
28 de Março de 2026
Montagem de três fotos mostra vegetais expostos, sacolas plásticas sujas e louça também suja.
Ceará

Larvas, baratas e comida no chão: restaurante em Fortaleza é interditado por risco à saúde pública

O estabelecimento é localizado no Álvaro Weyne e só poderá voltar a funcionar quando as irregularidades forem corrigidas.

Redação
27 de Março de 2026
Close de enfermeira com roupa azul preparando uma vacina com seringa e frasco. A mulher usa uma máscara séptica.
Ceará

Concurso Funsaúde perde validade e TCE convoca Secretaria para explicar vagas ociosas

A Sesa informou que responderá ao TCE dentro do prazo estabelecido e que já cumpriu “rigorosamente” a lei de convocação.

Nicolas Paulino
27 de Março de 2026
Cearense, mãe de autistas ganha geladeira após 3 dias de mobilização na internet
Ceará

Cearense, mãe de autistas ganha geladeira após 3 dias de mobilização na internet

Alimentos frios garantidos: geladeira nova traz alívio à mãe de crianças autistas em Baturité.

*Clara Cezarino
27 de Março de 2026
Onça-pintada deitada na sombra em zoológico de Fortaleza.
Ceará

Zoológico de Fortaleza será reaberto para visitação em abril, diz prefeito

O parque estava fechado desde 2023 para obras de reforma e modernização.

Redação
27 de Março de 2026